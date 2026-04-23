23.04.2026 в 17:44

В Улан-Удэ спасают «Мегаполис»

Новому инвестору дадут землю без торгов
Текст: Станислав Сергеев
Фото: прокуратура Бурятии
Сегодня депутаты Хурала Бурятии приняли закон, который позволит завершить строительство проблемного жилого комплекса «Мегаполис» в Улан-Удэ. Новому инвестору готовы предоставить земельные участки без торгов - в обмен на обязательство достроить дома, где уже ждут квартиры сотни дольщиков.

Речь идёт о масштабном проекте, который затеяла компания строительного магната Владимира Хусаева. Планировалось построить 25 многоквартирных домов - более 230 тысяч квадратных метров жилья, а в перспективе и вовсе миллион. В январе 2024 года структура Хусаева взяла в банке «ДОМ.РФ» кредит, стройка закипела. Но к осени 2025 года сдали всего один корпус, сроки по остальным домам сорвали, а банк из-за нарушений кредитного договора финансирование приостановил. Квартир в непостроенных домах ждут 700 дольщиков.

У единственного сданного дома нашлись и другие проблемы. Жильцы жаловались, что зимой в квартирах не поднимается выше 9 градусов, стены промерзают, шахта лифта трещит, фасады приходят в негодность. В октябре 2025 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил разобраться с ситуацией.

Теперь у проекта появился шанс на спасение. Закон позволяет предоставить землю без торгов юридическому лицу, которое возьмёт на себя обязательства завершить строительство домов общей площадью не менее 100 тысяч квадратов, где другой застройщик уже получил разрешение на строительство, но перенёс сроки ввода в эксплуатацию на полгода и больше. Как раз под эти критерии попадает «Мегаполис».

Ситуация вокруг Хусаева и без того накалена. В октябре 2025 года суд признал его виновным в мошенничестве при строительстве школ - он предъявлял к оплате невыполненные работы и заменял материалы на более дешевые. Ущерб превысил 20 миллионов рублей. Бизнесмена приговорили к 4,5 годам условно. А 10 марта 2026 года его задержали снова - на этот раз по делу о привлечении денег дольщиков без открытия эскроу-счетов.

Власти Бурятии уверяют, что дома всё-таки достроят. Банк «ДОМ.РФ» обещает возобновить финансирование. Новый закон - ещё один шаг, чтобы найти инвестора, который сможет довести проект до конца и не оставить 700 семей без жилья. Похожие механизмы уже работают в Ростовской области, Хабаровском крае, Ульяновской области и Кабардино-Балкарии.
