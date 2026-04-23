Общество 23.04.2026 в 17:09

В Бурятии двоечников отправят учиться рабочим профессиям

Девятиклассников, которые завалили ОГЭ, бесплатно научат столярничать и не только
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии двоечников отправят учиться рабочим профессиям
Фото: архив «Номер один»
Сегодня депутаты Хурала Бурятии приняли необычный закон. Теперь школьники, которые не сдали ОГЭ после девятого класса, не будут просто ждать пересдачи и терять почти год. Вместо этого их бесплатно отправят учиться рабочим профессиям.

Идея в том, чтобы убить двух зайцев: и аттестат в итоге получить, и специальность. Ребёнок продолжает осваивать школьную программу, готовится к пересдаче экзаменов и параллельно получает рабочую квалификацию. Например, будет учится на столяра, слесаря, сварщика или другую профессию из списка, который утвердит правительство республики.

За последние три года в Бурятии 50 девятиклассников не сдали ОГЭ с первого раза. В 2023-м - 18 человек, в 2024-м - 18, в 2025-м - 14. Все они теряли время. Теперь у них появится шанс провести год с пользой.

На обучение отвели бюджетные места - 100 штук на 2026–2027 учебный год. Занятия будут вести в профессиональных образовательных организациях, которые подчиняются минобрнауки. На это из республиканской казны потратят около 5,5 миллиона рублей, из них 1,8 миллиона - уже в 2026 году.

Авторы закона надеются, что так больше молодых людей получат востребованные профессии, останутся работать в Бурятии, создадут семьи и в итоге это скажется на демографии.
