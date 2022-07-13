Декретные выплаты

. Его может получатьили со статусом ИП, если она добровольно уплатила социальные страховые взносы за предыдущий год. Также право на данную выплату имеют, ив различных образовательных организациях.. Но он может взять отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года. В таком случае родитель будет получать пособие в размере 40% среднего заработка и иметь возможность работать с частичной занятостью, например, два-три часа в день.Напомним, что. С 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде, а пособия по ним назначаются автоматически. Сведения о зарплате и отпуске по беременности и родам для расчета пособий в ФСС передает работодатель. Фонд рассчитает пособие и перечислит его напрямую получателю. Информацию о назначении и выплате пособия можно посмотреть в Личном кабинете на портале Госуслуг.