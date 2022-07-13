Общество 13.07.2022 в 11:00

Декретные выплаты

Кто имеет на них право
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Текст: Номер один
Декретные выплаты
«Моя жена беременна, официально нигде не работает. Могу ли я получить декретные выплаты?» 
Станислав, Улан-Удэ.

Декретными называют пособие по беременности и родам. Его может получать только женщина с трудовым договором или со статусом ИП, если она добровольно уплатила социальные страховые взносы за предыдущий год. Также право на данную выплату имеют женщины, уволенные после ликвидации организации, и женщины, проходящие обучение очно в различных образовательных организациях. 

Безработным женщинам это пособие не назначается. 

Мужчина также не может получить данную выплату. Но он может взять отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года. В таком случае родитель будет получать пособие в размере 40% среднего заработка и иметь возможность работать с частичной занятостью, например, два-три часа в день. 

Напомним, что пособие по беременности и родам обычно выплачивается за 140 дней на основании больничного листа. За каждый день женщина получает 100% среднего заработка. С 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде, а пособия по ним назначаются автоматически. Сведения о зарплате и отпуске по беременности и родам для расчета пособий в ФСС передает работодатель. Фонд рассчитает пособие и перечислит его напрямую получателю. Информацию о назначении и выплате пособия можно посмотреть в Личном кабинете на портале Госуслуг.
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