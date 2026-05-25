«Шанс выжить был один к четырем»

У маленького фигуриста обнаружили опухоль размером с кулак
Саша с детства мечтал стать звездой фигурного катания: в три с половиной года мальчик встал на коньки, прошел отбор в школу тренера Валерия Малинина — дедушки олимпийца Ильи Малинина и основоположника фигурного катания в Новосибирске. В четыре года Саша уже выступал на льду. Но вскоре мальчика забеспокоили боли в животе.

- Мы отвезли сына в больницу, там врач посмотрел его и сказал: «У него просто болит пресс из-за приседаний». Но через месяц боли вернулись: мы снова поехали к врачам — думали, что это может быть аппендицит. Саше поставили обезболивающее и снова отправили домой. В августе тренировок не было, но боли в третий раз вернулись: сыну поставили диагноз — колики. Было три госпитализации, и ни разу его не направили на УЗИ. Потом мы доказали врачебные ошибки в диагностике через суд, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама мальчика.

В сентябре Саша все так же мучился из-за болей в животе. Тогда родители обратились в частную клинику для проведения УЗИ:

- На обследовании выявили огромную опухоль в забрюшинном пространстве: она была размером с кулак. Ребенка сразу забрали в детскую больницу скорой помощи, оттуда перевели в отделение детской гематологии в Краснообске. Огромная опухоль была в стадии распада, врач Антон Штукерт назначил экстренную терапию — мы очень ему благодарны. После биопсии мы узнали диагноз сына: агрессивная опухоль нейробластома 4 стадии с метастазами в костный мозг. Шанс выжить был один к четырем, и чудо, что это оказался наш случай, — говорит Елена.

Через полгода химиотерапии опухоль уменьшилась, и врачи смогли провести сложную операцию — для нее собрали врачебный консилиум из нескольких клиник. После нее Сашу выписали домой, затем направили в московский НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. После очередной химиотерапии ребенку пересадили костный мозг, для трансплантации взяли клетки у самого ребенка. Фонд «Круг добра» помог с препаратом для иммунотерапии, после чего Сашу выписали домой с ремиссией.

Дома мальчик сдавал анализы, проходил КТ и МРТ раз в три месяца, раз в год летал в Москву на обследования. Казалось, что все самое страшное позади: Саша вернулся в школу, единственное, от мечты стать олимпийским чемпионом ребенку все-таки пришлось отказаться. Но в апреле 2025 болезнь вновь напомнила о себе: у Саши вдруг начались боли в ногах.

- Я сразу забила тревогу, мы прошли в Новосибирске все обследования, вердикт — мы в ремиссии. Но врачи все-таки заметили доброкачественную опухоль: мы получили направление на операцию в Москве, нам помогали фонды «Подари Жизнь», «Фонд поддержки пациентских инициатив». Биопсия подтвердила доброкачественность опухоли, можно было вырезать. Но я добилась, чтобы сыну провели трепан-биопсию подвздошных костей, которая подтвердила, что рак вернулся. КТ и МРТ онкологию просто не видели, — рассказала Елена.

В Москве операцию пришлось отменять и срочно назначать химиотерапию. Сашу с мамой перевели из хирургического отделения в онкологическое. А когда подобрали подходящую терапию и получили отличные результаты — перевели в пансионат, в условия, приближенные к домашним. Там Саша долечивался под капельницами, учился и участвовал в записи аудиосказки, играл концерты для детей в больнице на фортепиано. Ребенка стали готовить к выписке, но встала проблема получить необходимые препараты.

- Нам назначили дорогостоящие препараты, которые есть в списке Минздрава РФ, но получить их в Новосибирске мы не смогли, врачи Новосибирской областной больницы помогли обратиться в фонд «Защити Жизнь» и открыть сбор на 160 тысяч рублей. Эти лекарства помогут очистить организм от клеток нейробластомы и попасть на CAR-T-терапию в 2027 году, раньше она была доступна только за рубежом. Мы ждем результаты анализов, после чего могут назначить от 6 до 18-ти блоков химии и выпишут нас лечиться дома в Новосибирске, — рассказала Елена. — Огромная благодарность врачам Антону Штукерту из Новосибирска, Татьяне Шаманской и Маргарите Телешовой из Москвы, а также благотворительным фондам. Моего сына спасли дважды, и мы на пути к окончательной победе над раком.

