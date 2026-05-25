Общество 25.05.2026 в 16:25

Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали младенца с врожденным пороком сердца

Малыш находился на системе жизнеобеспечения
Текст: Карина Перова
Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Бурятии эвакуировало новорожденного ребенка с врожденным пороком сердца в Федеральный центр Красноярска. Срочный вызов поступил от Детской республиканской клинической больницы.

Особую сложность ситуации придавало то, что младенец находился на системе жизнеобеспечения. Для максимально быстрой и безопасной транспортировки использовали специализированный самолет L-410.

Эвакуацию проводили в сопровождении специализированной бригады в составе врача неонатолога-реаниматолога и медицинской сестры ТЦМК РБ, готовой к оказанию помощи в условиях полета. Малыша благополучно доставили в Красноярск для проведения необходимого оперативного лечения.

