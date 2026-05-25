Общество 25.05.2026 в 16:57
В Улан-Удэ за граффити на стенах выписали штрафов на 600 тысяч
Нарушения фиксируют с помощью комплекса «Дозор М3»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ с помощью современного программно-аппаратного комплекса «Дозор М3» зафиксировали многочисленные нарушения правил благоустройства. Среди самых частых – несанкционированные надписи и рисунки на фасадах зданий и сооружений.
Общая сумма выявленных нарушений за минувший апрель составила более 600 тысяч рублей.
«Собственники зданий и сооружений обязаны содержать фасады в надлежащем состоянии согласно правилам благоустройства города. Нарушителям грозит не только наказание, но и обязательство устранить выявленные недостатки», - прокомментировали в мэрии.
Штрафы составляют:
для граждан – от 4 до 5 тыс. рублей;
для должностных лиц – от 15 до 25 тыс. рублей;
для юридических лиц – от 60 до 110 тыс. рублей.