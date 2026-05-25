Общество 25.05.2026 в 16:57

В Улан-Удэ за граффити на стенах выписали штрафов на 600 тысяч

Нарушения фиксируют с помощью комплекса «Дозор М3»
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ за граффити на стенах выписали штрафов на 600 тысяч
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ с помощью современного программно-аппаратного комплекса «Дозор М3» зафиксировали многочисленные нарушения правил благоустройства. Среди самых частых – несанкционированные надписи и рисунки на фасадах зданий и сооружений.

Общая сумма выявленных нарушений за минувший апрель составила более 600 тысяч рублей.

«Собственники зданий и сооружений обязаны содержать фасады в надлежащем состоянии согласно правилам благоустройства города. Нарушителям грозит не только наказание, но и обязательство устранить выявленные недостатки», - прокомментировали в мэрии.

Штрафы составляют:

  • для граждан – от 4 до 5 тыс. рублей;

  • для должностных лиц – от 15 до 25 тыс. рублей;

  • для юридических лиц – от 60 до 110 тыс. рублей.

Теги
нарушения штраф

Все новости

Парламентарии Бурятии выразили соболезнование жителям Старобельска
25.05.2026 в 17:57
Кто станет следующей звездой балета?
25.05.2026 в 17:51
В Бурятии школьники сбежали с уроков, чтобы обворовать соседку
25.05.2026 в 17:47
В Улан-Удэ за граффити на стенах выписали штрафов на 600 тысяч
25.05.2026 в 16:57
В Улан-Удэ не поделившие отцовский дом братья устроили поножовщину
25.05.2026 в 16:56
Житель Бурятии украл ружье, чтобы потерять его в лесу
25.05.2026 в 16:27
Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали младенца с врожденным пороком сердца
25.05.2026 в 16:25
«Шанс выжить был один к четырем»
25.05.2026 в 16:11
Жительница Бурятии передала руль 17-летнему сыну, чтобы купить алкоголь
25.05.2026 в 15:53
Бурятию в конце недели накроет циклон
25.05.2026 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Парламентарии Бурятии выразили соболезнование жителям Старобельска
25.05.2026 в 17:57
Житель Бурятии украл ружье, чтобы потерять его в лесу
В полиции рассказали о паре забавных случаев оружейных краж
25.05.2026 в 16:27
Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали младенца с врожденным пороком сердца
Малыш находился на системе жизнеобеспечения
25.05.2026 в 16:25
«Шанс выжить был один к четырем»
У маленького фигуриста обнаружили опухоль размером с кулак
25.05.2026 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru