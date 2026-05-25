Культура 25.05.2026 в 17:51

Кто станет следующей звездой балета?

Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: предоставлено БРХК
В БРХК прошли госэкзамены. Они длились с 20 по 25 мая. Выпускники сдавали классический, народно-сценический танец, дуэтно-классический танец, а также отвечали на вопросы по педагогической деятельности. 

Оценивала ребят комиссия, в состав которой вошли не только педагоги Бурятского хореографического колледжа, но и приглашенные гости: Баярто Дамбаев, худ.руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета; Анастасия Дашинорбоева, солистка театра «Байкал». Возглавляет комиссию Алексей Павленко, хореограф, засл.артист БурАССР и РСФСР.

«Всех, кто хочет работать в Бурятском театре оперы и балета, руководство театра, конечно, примет, - говорит о перспективах выпускников Александр Мишутин, худрук БРХК. - Некоторые дети продолжат обучение для того, чтобы стать хореографами. Также они могут преподавать». 

55 выпуск покидает стены Бурятского хореографического колледжа, а это значит БРХК объявляет набор в 5 класс по специальности «артист балета, преподаватель». 

Хореографический колледж приглашает мальчиков и девочек после 4 класса, обладающих хорошими физическими и музыкальными данными. 

Смотр пройдет 27-29 мая с 10:00 до 14:00 в БРХК. Адрес: пр. Победы, 18.
