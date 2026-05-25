Происшествия 25.05.2026 в 16:56

В Улан-Удэ не поделившие отцовский дом братья устроили поножовщину

Мужчины помирились, но нападавшего все равно отправили в колонию
Текст: Станислав Сергеев
Пенсионер из Улан-Удэ поссорился с родным братом из-за проданного отцовского дома и нанёс ему два ножевых ранения в спину. Оба удара пришлись в правую половину грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали с проникающими ранениями, которые повредили межрёберную артерию и вызвали гемоторакс. Экспертиза признала каждое из ранений тяжким вредом здоровью. Сам нападавший тоже оказался в больнице - брат ответил ударом бейсбольной биты по руке и голове. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима.

Трагедия случилась вечером 6 января 2026 года в доме на одной из улиц Улан-Удэ. Братья распивали спиртное. В какой-то момент заговорили о наследстве - младший продал отцовский дом. Старший разозлился. По версии следствия, пенсионер дождался, когда брат повернётся к нему спиной, схватил кухонный нож и нанёс два удара в правую сторону груди. Потерпевший вышел на веранду, схватил биту, вернулся и ударил нападавшего по руке и голове. После этого вызвал скорую и полицию.

В суде пенсионер полностью признал вину и раскаялся. Братья примирились, потерпевший просил суд не лишать родственника свободы и разрешил ему вернуться в дом после выписки из больницы. Пожилой возраст (70 лет), отсутствие судимостей и положительные характеристики - всё это суд учёл как смягчающие обстоятельства. Однако суд первой инстанции решил, что исправление возможно только в изоляции от общества. Пенсионера взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор - 2,5 года колонии общего режима.

Осуждённый и его адвокат обжаловали приговор, ссылаясь на чрезмерную суровость, и просили заменить реальный срок условным. Адвокат также указывала, что процессуальные издержки в размере 26 тысяч рублей для пенсионера неподъёмны. Прокурор, напротив, настаивал на ужесточении - требовал признать отягчающим обстоятельством алкогольное опьянение, а также учесть, что суд не применил смягчающий фактор - противоправное поведение потерпевшего (оскорбления и претензии, которые послужили поводом для ссоры).

Верховный суд Бурятии частично удовлетворил жалобы сторон. Судьи признали противоправное поведение потерпевшего смягчающим обстоятельством, а алкогольное опьянение самого пенсионера - отягчающим. Кроме того, из приговора исключили ссылку на ч.1 ст.62 УК РФ, которая позволяет снизить срок при наличии смягчающих обстоятельств. Однако сам размер наказания не изменили - посчитали, что 2,5 года колонии общего режима справедливы. Процессуальные издержки оставили в силе, так как осуждённый получает пенсию. Приговор вступил в законную силу. Братья, которые должны были поддерживать друг друга в старости, разлучены. Один из них - за решёткой.

