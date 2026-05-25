Общество 25.05.2026 в 15:53

Жительница Бурятии передала руль 17-летнему сыну, чтобы купить алкоголь

Сама вести машину не рискнула
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии женщина допустила 17-летнего сына к управлению иномаркой. Женщина в тот момент была пьяна.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Мазда Демио». За рулем как раз находился подросток. На пассажирском сиденье была его 51-летняя нетрезвая мать.

Сельчанка призналась, что накануне распивала спиртное с соседкой. Когда алкоголь закончился, она решила поехать в магазин. Понимая, что не может вести машину самостоятельно, женщина передала ключи от автомобиля своему несовершеннолетнему сыну.

На нарушительницу составили административный протокол. Школьника также привлекли к ответственности за вождение без соответствующих документов.

«Материалы по факту нарушения ПДД направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Полицейские проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей», - заключили в МВД по Бурятии.

25.05.2026 в 15:53
