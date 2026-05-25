Происшествия 25.05.2026 в 17:47

В Бурятии школьники сбежали с уроков, чтобы обворовать соседку

Теперь вместо учебы молодым людям грозит колония
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении трех молодых людей, один из которых еще не достиг 18 лет. Они подозреваются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а один из фигурантов – в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, днем 13 апреля в селе Галтай один из подозреваемых, находясь в школе, уговорил двух приятелей, в том числе несовершеннолетнего, совершить кражу из дома соседки. Договорившись, они сбежали с уроков, во дворе у потерпевшей нашли топоры и с их помощью сломали замки на входных дверях. Проникнув в жилище, фигуранты нашли и похитили деньги и имущество на общую сумму более 25 тыс. рублей, после чего скрылись. 

Полицейские вышли на след злоумышленников, сопоставив факт отсутствия школьников на уроках и траты одного из них в местном магазине, где он совершил покупки на похищенные деньги.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. За вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы», - отметили в следственном ведомстве.
