В Бурятии школьники сбежали с уроков, чтобы обворовать соседку

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении трех молодых людей, один из которых еще не достиг 18 лет. Они подозреваются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а один из фигурантов – в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, днем 13 апреля в селе Галтай один из подозреваемых, находясь в школе, уговорил двух приятелей, в том числе несовершеннолетнего, совершить кражу из дома соседки. Договорившись, они сбежали с уроков, во дворе у потерпевшей нашли топоры и с их помощью сломали замки на входных дверях. Проникнув в жилище, фигуранты нашли и похитили деньги и имущество на общую сумму более 25 тыс. рублей, после чего скрылись.Полицейские вышли на след злоумышленников, сопоставив факт отсутствия школьников на уроках и траты одного из них в местном магазине, где он совершил покупки на похищенные деньги.«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. За вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы», - отметили в следственном ведомстве.