Общество 25.05.2026 в 16:27

Житель Бурятии украл ружье, чтобы потерять его в лесу

В полиции рассказали о паре забавных случаев оружейных краж
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии украл ружье, чтобы потерять его в лесу

Забавные кражи оружия произошли накануне в Заиграевском и Закаменском районах Бурятии. В одном случае ружье сначала украли, потом подарили, а затем сдали в полицию, а в другом – украли, чтобы потерять в лесу.

В Заиграевском районе мужчина сообщил полиции, что после совместного распития спиртных напитков у него пропали не только телефон, ТВ-приставка, спортивная сумка с вещами, но и ружье.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 49-летнего ранее судимого знакомого потерпевшего. Установлено, что после того, как хозяин уснул, он решил украсть его имущество. Вещи он сразу выбросил, а оружие перевез в другой район и оставил на хранение у знакомой. Впоследствии во время очередного застолья мужчина подарил данное ружье приятелю, который отнес его в полицию, - рассказали в МВД.

В Закаменском районе в полицию обратился местный житель и тоже сообщил о краже оружия. Подозревал он своего работника, уволенного им ранее за пьянство.

- Пока хозяин был в отъезде, зная, где лежат ключи, мужчина проник в дом, взломал сейф в комнате потерпевшего и похитил оружие. Спустя несколько дней злоумышленник пояснил, что взял ружье для защиты от волков по пути через лес на ферму, однако заблудился, и ружье ему пришлось бросить, так как нести его обратно было тяжело. Найти оружие так и не удалось, - добавили в полиции.

Фото: нейросеть

Теги
оружие

Все новости

Житель Бурятии украл ружье, чтобы потерять его в лесу
25.05.2026 в 16:27
Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали младенца с врожденным пороком сердца
25.05.2026 в 16:25
«Шанс выжить был один к четырем»
25.05.2026 в 16:11
Жительница Бурятии передала руль 17-летнему сыну, чтобы купить алкоголь
25.05.2026 в 15:53
Бурятию в конце недели накроет циклон
25.05.2026 в 15:31
В Бурятии жена простила ударившего ее ножом мужа после дорогого подарка
25.05.2026 в 15:07
В Бурятии мать не получала пособия из-за одной буквы
25.05.2026 в 15:02
На Левом берегу Улан-Удэ изменят движение
25.05.2026 в 15:00
В районах Бурятии размыло дороги
25.05.2026 в 14:40
В Улан-Удэ футболисты высадили вековые деревья
25.05.2026 в 13:35
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали младенца с врожденным пороком сердца
Малыш находился на системе жизнеобеспечения
25.05.2026 в 16:25
«Шанс выжить был один к четырем»
У маленького фигуриста обнаружили опухоль размером с кулак
25.05.2026 в 16:11
Жительница Бурятии передала руль 17-летнему сыну, чтобы купить алкоголь
Сама вести машину не рискнула
25.05.2026 в 15:53
Бурятию в конце недели накроет циклон
После небольшого потепления снова похолодает и пройдут дожди
25.05.2026 в 15:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru