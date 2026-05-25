Житель Бурятии украл ружье, чтобы потерять его в лесу

Забавные кражи оружия произошли накануне в Заиграевском и Закаменском районах Бурятии. В одном случае ружье сначала украли, потом подарили, а затем сдали в полицию, а в другом – украли, чтобы потерять в лесу.

В Заиграевском районе мужчина сообщил полиции, что после совместного распития спиртных напитков у него пропали не только телефон, ТВ-приставка, спортивная сумка с вещами, но и ружье.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 49-летнего ранее судимого знакомого потерпевшего. Установлено, что после того, как хозяин уснул, он решил украсть его имущество. Вещи он сразу выбросил, а оружие перевез в другой район и оставил на хранение у знакомой. Впоследствии во время очередного застолья мужчина подарил данное ружье приятелю, который отнес его в полицию, - рассказали в МВД.

В Закаменском районе в полицию обратился местный житель и тоже сообщил о краже оружия. Подозревал он своего работника, уволенного им ранее за пьянство.

- Пока хозяин был в отъезде, зная, где лежат ключи, мужчина проник в дом, взломал сейф в комнате потерпевшего и похитил оружие. Спустя несколько дней злоумышленник пояснил, что взял ружье для защиты от волков по пути через лес на ферму, однако заблудился, и ружье ему пришлось бросить, так как нести его обратно было тяжело. Найти оружие так и не удалось, - добавили в полиции.

