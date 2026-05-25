Парламентарии Бурятии выразили соболезнование жителям Старобельска

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов направил правительственную телеграмму жителям Старобельска ЛНР в связи со случившейся трагедией в результате теракта ВСУ.Напомним, что поздно вечером 21 мая ВСУ нанесли прицельные удары беспилотниками по общежитию колледжа Луганского педагогического университета, где спали учащиеся. В результате чудовищной атаки погиб 21 ребенок, в ЛНР объявлен траур.«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибших в результате теракта в Старобельске. Мы скорбим вместе с вами. Пострадавшим скорейшего выздоровления», - написал глава парламента Бурятии в правительственной телеграмме.