Как выписать незнакомого человека из квартиры?

Выписать из жилья, находящегося в частной собственности, зарегистрированных граждан без их согласия (по решению суда) можно на основании ст. 292, 209 и 288 ГК РФ.Снятие граждан с регистрационного учета производится— органами регистрационного учета — если человек выселяется и выписывается добровольно;— судом — в случае признания гражданина утратившим право пользования жилым помещением.Собственнику необходимо составить иск о принудительном снятии гражданина с регистрационного учета в квартире (доме), приведя веские доводы необходимости данной процедуры.— развод собственника с зарегистрированным гражданином;— неуплата коммунальных платежей;— нарушение порядка в квартире (доме);— разгром и дебош в квартире (доме);— человек вписан по подложным документам или прописка фиктивная;— человек не проживает в квартире (доме).по месту нахождения квартиры (дома). Вступившее в законную силу решение суда предоставляется в отделение УФМС («паспортный стол») по месту нахождения квартиры (дома).— владельцев минимальных долей для фиктивной прописки;— граждан, проживающих в доме по завещательному отказу, хотя и не являющихся владельцами жилплощади;— граждан, отказавшихся от приватизации (если они там не проживают, собственник сможет выписать зарегистрированных при условии документальных доказательств фактического пребывания по другому адресу);— бывших супругов, если в брачном контракте есть соответствующий пункт;— несовершеннолетних, вынужденных проживать временно в детском доме, но сохранивших право на прописку в родительском жилье.