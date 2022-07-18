Общество 18.07.2022 в 17:29

В Улан-Удэ открылась очередь в новые детские сады

«Калинка» и «Родничок» ждут новых воспитанников
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ открылась очередь в новые детские сады
С 18 июля 2022 в информационной системе ИС «Электронное образование республики Бурятия» будут открыты для внесения изменений электронные кабинеты новых детских садов:

- МБДОУ №96/4 «Калинка» ул. Конечная,
- МБДОУ №16/3 «Родничок» ул.Лермонтова, 2Б

Для постановки детей в новые детские сады необходимо внести изменения в электронной карточке ребенка в части желаемые сады. Сделать это можно самостоятельно через портал sad.obr03.ru  или направив заявление на электронную почту Комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru, или записаться на прием на сайте roditeli.ulan-ude-eg.ru, прием населения осуществляется по предварительной записи,  вторник, четверг – приемные дни

Ребенок встанет в очередь в новый детский сад не от даты добавления нового сада, а от даты первичной постановки на учет в систему, в связи с чем у родителей появляется возможность без спешки принять решение о необходимости добавления нового сада, подготовить документы и направить заявление в Комитет по образованию. 

Обращаем внимание, что участилось количество случаев, когда родители при самостоятельном внесении изменений ошибочно замораживают очередь ребенка (ребенок получает статус «Заморожен» или «Отказ от места» и не участвует в дальнейших комплектованиях).

Всю необходимую информацию вы можете получить у специалистов Комитета по образованию по тел: 21-68-09, 22-12-71, 21-11-03


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