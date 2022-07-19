Общество 19.07.2022 в 13:35

В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону

На сегодня работы выполнены уже на 65%
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, в прошлом отопительном сезоне было два новшества – он начался на неделю раньше (6 сентября) и закончился позже обычного (19 мая), что связано со среднесуточными температурами наружного воздуха. Подготовка к новому отопительному сезону началась сразу же после отключения тепла в квартирах горожан.

За последние три года по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова была перестроена работа управляющих компаний, которые готовят дома к зиме. Контроль выполнения работ поставлен на другой уровень: подробно разрабатывается план мероприятий по подготовке к отопительному сезону, во всех районных администрациях работает подкомиссия, которая осматривает каждый дом и элеваторный узел. Такой строгий контроль позволил снизить количество обращений горожан на качество предоставления коммунальных ресурсов более чем на 40%.


К новому отопительному сезону в Улан-Удэ предстоит подготовить 2196 многоквартирных домов и 335 социальных объектов. Сейчас работы выполнены на 65%.

- На сегодня из 2100 многоквартирных домов принято 1022 дома, еще по 420 домам выписаны замечания, то есть у комиссии были вопросы, и сейчас управляющая компания их исправляет. С прошлой недели по принятым домам идет оформление паспортов готовности. У нас еще есть 1,5 месяца, чтобы все замечания устранить и подготовить дома к предстоящему отопительному сезону, - сказал и.о. председателя Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Александр Тюрюханов.

В настоящий момент теплоэнергетики обновили 5 км тепловых сетей, что составляет 50% от плана, заменили 1,4 км водопроводных сетей, при плане 5 км, и 200 метров канализационных сетей при плане 376 метров.


В этом году планируется капитально отремонтировать пять котельных. Уже отремонтированы котлы на котельных «Юго-западная» и «Тальцы-19», в ремонте сейчас оборудование котельных «Школы 13» и «Аэропорт». По плану в конце июля начнется ремонт на котельной п. Забайкальский.

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2022/2023 составлен и утвержден на сумму 866 млн рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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