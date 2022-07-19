В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону

За последние три года по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова была перестроена работа управляющих компаний, которые готовят дома к зиме. Контроль выполнения работ поставлен на другой уровень: подробно разрабатывается план мероприятий по подготовке к отопительному сезону, во всех районных администрациях работает подкомиссия, которая осматривает каждый дом и элеваторный узел. Такой строгий контроль позволил снизить количество обращений горожан на качество предоставления коммунальных ресурсов более чем на 40%.





В настоящий момент теплоэнергетики обновили 5 км тепловых сетей, что составляет 50% от плана, заменили 1,4 км водопроводных сетей, при плане 5 км, и 200 метров канализационных сетей при плане 376 метров.





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, в прошлом отопительном сезоне было два новшества – он начался на неделю раньше (6 сентября) и закончился позже обычного (19 мая), что связано со среднесуточными температурами наружного воздуха. Подготовка к новому отопительному сезону началась сразу же после отключения тепла в квартирах горожан.К новому отопительному сезону в Улан-Удэ предстоит подготовить 2196 многоквартирных домов и 335 социальных объектов. Сейчас работы выполнены на 65%.- На сегодня из 2100 многоквартирных домов принято 1022 дома, еще по 420 домам выписаны замечания, то есть у комиссии были вопросы, и сейчас управляющая компания их исправляет. С прошлой недели по принятым домам идет оформление паспортов готовности. У нас еще есть 1,5 месяца, чтобы все замечания устранить и подготовить дома к предстоящему отопительному сезону, - сказал и.о. председателя Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Александр Тюрюханов.В этом году планируется капитально отремонтировать пять котельных. Уже отремонтированы котлы на котельных «Юго-западная» и «Тальцы-19», в ремонте сейчас оборудование котельных «Школы 13» и «Аэропорт». По плану в конце июля начнется ремонт на котельной п. Забайкальский.План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2022/2023 составлен и утвержден на сумму 866 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ