Работа на совесть

Все новое – это плохо отремонтированное старое. По крайней мере такую поговорку можно применить к нашим строителям. Уже не в первый раз в республике возникает ситуация, когда какой-то объект после ремонта оказывается чуть ли не более «убитым», чем до ремонта. На этот раз речь про мост в Кяхте.

В 2024 году в Кяхте случилось радостное событие: отремонтировали старый мост. Деньги для этого взяли из бюджета, отдали их строителям, и вуаля – обновленный мост вместо старого, гнилого. Радость-то какая!

Но радости не случилось. Местные жители вместо благодарности стали рассказывать о том, что ограждение шатается, что фонарей на весь мост – две штуки, а главное – асфальт, который крошится пальцами.

Власти к возмущению присоединились. И выдали строителю предписание, чтобы устранил все нарушения. Впрочем, пока подрядчик чесал репу (или чем он там думает), случилась просадка проезжей части. И теперь местные власти объявили торги, чтобы начать еще один ремонт.

Возникает вопрос: откуда растут руки у некоторых строителей Бурятии? Почему спортивные площадки приходят в негодность через несколько лет, а у новых школ протекают крыши? И почему новый асфальт смывает первым дождем?

Ответ: наши строители все делают на совесть. Проблема лишь в том, что совесть эта есть не у всех.

Предлагаем ввести новые правила по отбору подрядчиков. А именно: проверять, откуда растут руки; проверять, есть ли у них совесть; и финальное – знает ли он, с какого конца держать лопату. Может, хотя бы так к бюджетным стройкам будут допускать более-менее адекватных подрядчиков.

Фото: Номер один