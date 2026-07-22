Общество 22.07.2026 в 15:42

Работа на совесть

A- A+
Текст: Номер один
Работа на совесть

Все новое – это плохо отремонтированное старое. По крайней мере такую поговорку можно применить к нашим строителям. Уже не в первый раз в республике возникает ситуация, когда какой-то объект после ремонта оказывается чуть ли не более «убитым», чем до ремонта. На этот раз речь про мост в Кяхте. 

В 2024 году в Кяхте случилось радостное событие: отремонтировали старый мост. Деньги для этого взяли из бюджета, отдали их строителям, и вуаля – обновленный мост вместо старого, гнилого. Радость-то какая!

Но радости не случилось. Местные жители вместо благодарности стали рассказывать о том, что ограждение шатается, что фонарей на весь мост – две штуки, а главное – асфальт, который крошится пальцами.

Власти к возмущению присоединились. И выдали строителю предписание, чтобы устранил все нарушения. Впрочем, пока подрядчик чесал репу (или чем он там думает), случилась просадка проезжей части. И теперь местные власти объявили торги, чтобы начать еще один ремонт. 

Возникает вопрос: откуда растут руки у некоторых строителей Бурятии? Почему спортивные площадки приходят в негодность через несколько лет, а у новых школ протекают крыши? И почему новый асфальт смывает первым дождем?

Ответ: наши строители все делают на совесть. Проблема лишь в том, что совесть эта есть не у всех.

Предлагаем ввести новые правила по отбору подрядчиков. А именно: проверять, откуда растут руки; проверять, есть ли у них совесть; и финальное – знает ли он, с какого конца держать лопату. Может, хотя бы так к бюджетным стройкам будут допускать более-менее адекватных подрядчиков.

Фото: Номер один

Теги
карикатура

Все новости

В Бурятии нашли одного из пропавших подростков
22.07.2026 в 17:32
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
22.07.2026 в 16:09
В центре Улан-Удэ перекроют движение из-за ремонта ливневки
22.07.2026 в 16:00
Работа на совесть
22.07.2026 в 15:42
«Иркутск» прекратил свое существование
22.07.2026 в 15:32
Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами
22.07.2026 в 14:45
Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, рискнул ради третьей «сотки»
22.07.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
Под отключение попадают два микрорайона города
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
Мэр столицы ужесточил контроль за восстановлением благоустройства города
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
Под него уже выделили землю
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
Она находится на территории Республиканской больницы
22.07.2026 в 16:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru