В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о выделении земли АО «Строительная корпорация РБ». Компания получит в аренду без проведения торгов участок площадью 46 768 кв. метров для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой комплекс в микрорайоне Аэропорт».Данный участок расположен примерно на полпути между отворотом с федеральной трассы и аэропортом «Байкал». Неподалеку находятся жилые дома микрорайона №30, 31 и 31а.Напомним, учредителем «Строительной корпорации РБ» (бывшая Ипотечная корпорация) выступает Минимущества Бурятии. Компания была создана еще в 2002 году и с тех пор реализовала немало проектов в сфере жилищного строительства Улан-Удэ. Все последние годы корпорация заканчивает с прибылью в несколько десятков миллионов рублей.О параметрах нового жилого комплекса пока ничего не известно – «Строительная корпорация РБ» его еще не анонсировала.