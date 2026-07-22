В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров

В Республиканской клинической больнице подготовили к новому сезону Аллею доноров. Она появилась на территории РКБ в июле 2023 года и является знаком благодарности людям, ставшими донорами органов.

- Вот уже третий год в июле наши пациенты встречаются и ухаживают за аллеей. Они проводят покрасочные работы, приводят в порядок после долгой зимы деревья и, самое главное, общаются и проводят время вместе. Наша трансплантационная программа расцветает – все больше жителей Бурятии получают шанс на полноценную жизнь вне диализа, при этом им не требуется выезжать за пределы региона, ведь вся помощь от и до оказывается дома, - сообщили в РКБ.

Фото: РКБ