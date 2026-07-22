Происшествия 22.07.2026 в 17:32
В Бурятии нашли одного из пропавших подростков
С ним все в порядке
Текст: Андрей Константинов
16-летний подросток, который 5 июля ушел из дома и не вернулся, найден. Об этом сообщили в МВД Бурятии.
«С несовершеннолетним все в порядке. Благодарим неравнодушных граждан за бдительность, а представителей СМИ и блогосферы - за информационную поддержку», - сообщили в полиции.
Напомним, сейчас в Улан-Удэ продолжаются поиски еще одного подростка, 16-летнего Ильи Скаловского. Ночью он ушел из дома по ул. Автотранспортная и не вернулся.
«С несовершеннолетним все в порядке. Благодарим неравнодушных граждан за бдительность, а представителей СМИ и блогосферы - за информационную поддержку», - сообщили в полиции.
Напомним, сейчас в Улан-Удэ продолжаются поиски еще одного подростка, 16-летнего Ильи Скаловского. Ночью он ушел из дома по ул. Автотранспортная и не вернулся.
Тегирозыск