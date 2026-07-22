Общество 22.07.2026 в 15:32

«Иркутск» прекратил свое существование

Старейший футбольный клуб города завершил работу из-за отсутствия денег
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Текст: Иван Иванов
«Иркутск» прекратил свое существование
Фото: архив «Номер один»
Старейший футбольный клуб «Иркутск» прекратил своё существование в качестве профессионального объединения. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера и начальника команды Илья Кунгуров. 

В своём обращении, которое цитирует «Ирсити.ру», Кунгуров отметил, что за годы совместной работы клуб прошёл большой путь. «Мы создали профессиональный клуб практически с нуля, воспитали десятки талантливых футболистов и доказали, что даже небольшой клуб способен добиваться серьёзных результатов благодаря труду, дисциплине и вере в своё дело», — говорится в сообщении.

Однако сегодня наступает момент, когда профессиональная история клуба «Иркутск» подходит к концу. По словам тренера, современный футбольный клуб не должен зависеть только от одного человека или одной компании, а клуб «Иркутск» многие годы поддерживала компания «Сервико».

Кунгуров подчеркнул, что это не конец истории футбольного клуба «Иркутск», а начало новой главы. 

«Иногда, чтобы сделать два уверенных шага вперёд, нужно сделать шаг назад. Я хочу, чтобы каждый болельщик понимал: мы не заканчиваем историю ФК «Иркутск». Мы начинаем её новую главу. Главу, в которой главным достижением станет создание сильной футбольной школы, способной воспитывать игроков», — заявил он. 

Футбольный клуб «Иркутск» оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. Игроки вынуждены искать дополнительные заработки, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Недавно ФК «Иркутск» был наказан техническим поражением со счётом 0:3 за неявку на гостевой матч первенства России по футболу среди команд Второй лиги Б против «Мурома».
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