В центре Улан-Удэ перекроют движение из-за ремонта ливневки

В Улан-Удэ на перекрёстке улиц Ленина и Советская отремонтируют ливневку и коммуникации, сообщили в мэрии города. В связи с этим, с 25 июля по 2 августа, возле ТЦ «Форум» перекроют движение автотранспорта.

Сотрудники Комбината по благоустройству заменят изношенные участки сетей водоснабжения, теплоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации. Особое внимание будет уделено созданию современной системы водоотведения: завершится монтаж ливневой канализации, которая примет на себя стоки с обновлённой пешеходной улицы Арбат.

– Прошу держать ход ремонта на постоянном контроле. Ливневка должна хорошо работать. Это необходимо для удобства пешеходов, в первую очередь, и защитит улицу от подтоплений во время сильных дождей, – подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Работы запланированы в рамках комплексного благоустройства пешеходной улицы Арбат.

– Мы сюда заходили с ямочным ремонтом за год раз пять. Здесь самый низкий участок из-за этих люков, колодцев, из-за этого здесь образовалась лужа, горожанам было неудобно проходить по пешеходным переходам. Сначала мы его отфрезеруем, после чего будем заниматься поднятием всех люков. Сделаем ливневку, заменим асфальт, сделаем его двухслойным, чтобы не заходить больше с ямочным ремонтом, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Изменится из-за работ на перекрёстке и схема движения общественного транспорта. Схемы будут опубликованы позже, добавили в мэрии города.

Фото: мэрия города