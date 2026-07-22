Происшествия 22.07.2026 в 14:45

Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами

Избитый горожанин умер по пути домой
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, который до смерти избил нового знакомого. 

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 18 июля обвиняемый распивал спиртное с соседом у него в квартире в 113-м микрорайоне Улан-Удэ. Позднее они вышли на улицу, где на детской площадке увидели мужчину. После непродолжительной беседы собутыльники пригласили нового знакомого в гости и втроем продолжили употреблять алкоголь. 

Однако спустя некоторое время в компании вспыхнул конфликт. В его ходе фигурант напал на гостя, жестоко избив того кулаками и ногами. Потерпевший смог выбраться из квартиры, но по пути домой скончался от полученных травм. Его тело обнаружили прохожие. 

«Злоумышленника удалось изобличить благодаря видеозаписям из круглосуточного магазина, где он с потерпевшим пытался ночью приобрести спиртное. В ходе допроса мужчина признал вину. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения; по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления», - сообщили в Следственном комитете.
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