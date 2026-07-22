Общество 22.07.2026 в 14:18
Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, рискнул ради третьей «сотки»
Однако удача оказалась не на его стороне
Текст: КП-Новосибирск
Выпускник школы №48 в Новосибирске Владимир Завражнов, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, решил рискнуть ради «третьей сотки» и удивил всех, отправившись пересдавать математику.
Как сообщает КП-Новосибирск, парень сдал русский язык и информатику на 100 баллов, но по профильной математике получил 99. Оспорить результат не удалось, поэтому Владимир решил пересдать экзамен и получить заветные 100 баллов.
Однако на этот раз удача оказалась не на стороне выпускника: по итогам пересдачи он получил 97 баллов. Но переживать Владимиру не о чем: его результаты – одни из лучших в регионе.
Более того, главная цель выпускника уже достигнута: он успешно прошел итоговое собеседование в МФТИ, куда планирует поступать на факультет программной инженерии.
— Дирекция института оказалась очень дружелюбной, мне все понравилось. Получилось узнать много полезного о предстоящем обучении, – поделился Владимир с КП-Новосибирск.
Как сообщает КП-Новосибирск, парень сдал русский язык и информатику на 100 баллов, но по профильной математике получил 99. Оспорить результат не удалось, поэтому Владимир решил пересдать экзамен и получить заветные 100 баллов.
Однако на этот раз удача оказалась не на стороне выпускника: по итогам пересдачи он получил 97 баллов. Но переживать Владимиру не о чем: его результаты – одни из лучших в регионе.
Более того, главная цель выпускника уже достигнута: он успешно прошел итоговое собеседование в МФТИ, куда планирует поступать на факультет программной инженерии.
— Дирекция института оказалась очень дружелюбной, мне все понравилось. Получилось узнать много полезного о предстоящем обучении, – поделился Владимир с КП-Новосибирск.