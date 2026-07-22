Общество 22.07.2026 в 16:31

В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками

Мэр столицы ужесточил контроль за восстановлением благоустройства города
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками

Игорь Шутенков поручил усилить контроль за выдачей земельных ордеров и усиленно следить за графиком восстановления благоустройства. Такое поручение он дал районным администрациям на планёрном совещании.

– Идут не только ремонтные – работы, но и восстановление благоустройства. Прошу без веских причин не продлевать ордера – лето короткое. Необходимо строго следовать графику закрытия ордеров по каждому району для контроля и завершения всех работ в срок. За каждый день просрочки будут накладываться штрафы, – сказал он.

Представители ТГК-14 отметили, что работы идут по графику. Всего в этом году ремонтируется 13 участков: на восьми работы завершены, на четырёх продолжаются. К последнему участку приступят на следующей неделе.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в Улан-Удэ действует обновлённый порядок выдачи ордеров на земляные работы. Ключевым нововведением стало ограничение срока проведения работ тридцатью сутками. Ранее ордера могли продлеваться на месяцы, теперь же продление возможно исключительно по решению специальной комиссии. Кроме того, разрешение выдаётся только непосредственному производителю работ, который обязан подтвердить наличие всех необходимых материалов, техники и специалистов.

Особое внимание уделяется восстановлению благоустройства после завершения земляных работ. Для юридических лиц предусмотрен штраф – 5000 рублей за день просрочки.

Фото: Номер один

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