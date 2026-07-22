Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды

На Дивизионной и Стеклозаводе завтра, 23 июля, отключат холодную воду, предупредили в МУП «Водоканал» и попросили местных жителей запастись водой. Отключение связано с проведением плановых работ по замене водопроводного узла Д-50 мм в районе дома по ул. Социальная.

Огромному количеству потребителей, а это на минуточку, 1093 дома, придется посидеть без водоснабжения с 09:30 до 21:30. В список «счастливчиков» попали не только МКД, но и магазины, школа, поликлиники и детсады. Что касается последних, то родителям не создадут головной боли по поводу не пристроенного ребенка. В Комитете по образованию заверили, что в случае необходимости детей перенаправят в другие детсады.

- Детские сады без воды работать не смогут, поэтому принято решение детей из детского сада «Ая-Ганга» на один день направить в первый корпус этого же детсада, который находится в центре города, а детей из д/с «Хрусталик» - в два корпуса (104/1 и 104/3), расположенных на Бурводе, - сообщила «Номеру один» начальник отдела дошкольного образования Комитете по образованию Алла Котоманова.

Фото: Номер один