В Улан-Удэ отменят 12 маршрутов, вместо них введут новые

В Улан-Удэ вместо старых – протяженных и часто дублирующих друг друга маршрутов - будут вводиться новые и более оптимальные, сообщили в мэрии города.Оптимизация маршрутной сети в 2022-2023 годах предусмотрена в новой транспортной модели города. Пермская компания «Агентство дорожной информации Радар» с сентября прошлого года проводила исследование пассажиропотока в городе и в результате разработала транспортную модель, которая разбита на три этапа.Она предусматривает уменьшение параллельных маршрутов и дублирования, отмену старых маршрутов, внедрение нового тарифного меню, системы пересадок и просчет экономики. Модель учитывает главное и первостепенное – приобретение новых автобусов.«Администрация города подготовила проект постановления о внесении изменений в действующий Документ планирования регулярных перевозок по городским маршрутам Улан-Удэ на период 2021–2023 гг., в котором установлен план-график отмены 12 городских маршрутов. Сейчас проект находится на согласовании в прокуратуре. В настоящее время планируются к отмене маршруты, по которым перевозки не осуществляются длительное время и отсутствует возможность найти перевозчика для их обслуживания (№ 4, 5, 28, 28 «Первое поле», 36, 42, 51, 54, 64, 10А, 70А и 71А). Вместо них будут вводится новые», - рассказали в городской администрации.Напомним, в этом году в город поступят автобусы среднего класса ПАЗ: в октябре – 22, в ноябре – 22, в декабре – 21. Еще 73 автобуса приобретаются благодаря поддержке Минтранса России. В августе поступят первые 11 автобусов, до конца года еще 48. Оставшиеся 14 автобусов - в начале 2023 года.Фото: «Номер один»