Общество 26.07.2022 в 13:20
Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту
Желающие смогут принять участие в специальной военной операции
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пункт отбора на военную службу по контракту производит набор граждан, пребывающих в запасе, ранее проходивших военную службу, а также граждан, годных к военной службе по состоянию здоровья, но ранее не служивших, в возрасте до 50 лет.
«Военная служба по контракту – это достойный стабильный заработок, социальные льготы и гарантии, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любой точке России для себя и членов семьи, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, служебное жилье на время службы или денежная компенсация за наем жилья, бесплатное медицинское обеспечение, а также возможность проявить свои истинно мужские качества Защитника Родины», - говорят в военкомате.
Желающие могут принять участие в специальной военной операции, получая при этом повышенное ежемесячное денежное довольствие.
Организован упрощенный порядок оформления документов и прохождения медицинского освидетельствования, срок контракта от 3 месяцев.
При призыве на военную службу по контракту единовременно выплачивается материальная помощь в размере 100 тысяч рублей из бюджета Республики Бурятия.
Требования:
по уровню образования: не ниже основного общего;
по состоянию здоровья: А - годен, Б - годен с незначительными ограничениями;
по возрасту: от 18 до 50 лет;
по результатам профессионального психологического отбора:
не ниже третьей категории;
по уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трех упражнениях (на силу, быстроту, выносливость).
Обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: ул. Боевая, 7Б. Тел. дежурного 33-42-67.
Фото: «Номер один»
«Военная служба по контракту – это достойный стабильный заработок, социальные льготы и гарантии, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любой точке России для себя и членов семьи, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, служебное жилье на время службы или денежная компенсация за наем жилья, бесплатное медицинское обеспечение, а также возможность проявить свои истинно мужские качества Защитника Родины», - говорят в военкомате.
Желающие могут принять участие в специальной военной операции, получая при этом повышенное ежемесячное денежное довольствие.
Организован упрощенный порядок оформления документов и прохождения медицинского освидетельствования, срок контракта от 3 месяцев.
При призыве на военную службу по контракту единовременно выплачивается материальная помощь в размере 100 тысяч рублей из бюджета Республики Бурятия.
Требования:
по уровню образования: не ниже основного общего;
по состоянию здоровья: А - годен, Б - годен с незначительными ограничениями;
по возрасту: от 18 до 50 лет;
по результатам профессионального психологического отбора:
не ниже третьей категории;
по уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трех упражнениях (на силу, быстроту, выносливость).
Обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: ул. Боевая, 7Б. Тел. дежурного 33-42-67.
Фото: «Номер один»
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