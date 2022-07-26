Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту

В Бурятии пункт отбора на военную службу по контракту производит набор граждан, пребывающих в запасе, ранее проходивших военную службу, а также граждан, годных к военной службе по состоянию здоровья, но ранее не служивших, в возрасте до 50 лет.«Военная служба по контракту – это достойный стабильный заработок, социальные льготы и гарантии, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любой точке России для себя и членов семьи, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, служебное жилье на время службы или денежная компенсация за наем жилья, бесплатное медицинское обеспечение, а также возможность проявить свои истинно мужские качества Защитника Родины», - говорят в военкомате.Желающие могут принять участие в специальной военной операции, получая при этом повышенное ежемесячное денежное довольствие.Организован упрощенный порядок оформления документов и прохождения медицинского освидетельствования, срок контракта от 3 месяцев.При призыве на военную службу по контракту единовременно выплачивается материальная помощь в размере 100 тысяч рублей из бюджета Республики Бурятия.по уровню образования: не ниже основного общего;по состоянию здоровья: А - годен, Б - годен с незначительными ограничениями;по возрасту: от 18 до 50 лет;по результатам профессионального психологического отбора:не ниже третьей категории;по уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трех упражнениях (на силу, быстроту, выносливость).Обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: ул. Боевая, 7Б. Тел. дежурного 33-42-67.Фото: «Номер один»