Общество 27.07.2022 в 18:10

В Бурятии жители Закаменского района снова жалуются на ужасные дороги

Они сняли доказательства на фото и видео
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Текст: Номер один
В Бурятии жители Закаменского района снова жалуются на ужасные дороги
Для подтверждения своей правоты, жители сняли дорогу на фото и видео. На фотодоказательствах видно, что дорога, действительно, вся сплошь покрыта ямами, наполненными водой.  

«Хотела бы пожаловаться нашим чиновникам, на плохие дороги и в отсутствии засыпки с Ехэ-Цакира до Мылы. Да, на них и ездить нельзя и разогнаться больше 40 км в час. Предоставляю вам отчёт о ужасных дорогах! Будьте добры, примите меры!!!» - пишет автор поста в паблике «Аноним Zакаменск». 

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- Дорог в Закаменске нет, одни направления, смиритесь с этим. 

- Народ, пора вам Крузаки покупать, в бюджете денег на дорогу нет, - пишут в комментариях к посту. 

Напомним, жители Закамны не в первый раз жалуются на плохие дороги. Особенно стыдно было жителям района перед гостями, которые приехали к ним на недавнее долгожданное мероприятие – открытие статуи Арьябалы. 

«Съездила на открытие статуи Арьябалы, помолилась за всех! Красота неописуемая! Но.... Одно большое но... ДОРОГИ! Неужели не могли подготовить и привести в порядок этот участок дороги? Столько было гостей! А сколько будет? И сколько могло бы быть? Но большинство не поехали из-за плохих дорог!  Было очень стыдно перед гостями!» - писал  автор анонимного поста в паблике «Аноним 03». 


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