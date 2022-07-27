В Бурятии жители Закаменского района снова жалуются на ужасные дороги

Для подтверждения своей правоты, жители сняли дорогу на фото и видео. На фотодоказательствах видно, что дорога, действительно, вся сплошь покрыта ямами, наполненными водой.«Хотела бы пожаловаться нашим чиновникам, на плохие дороги и в отсутствии засыпки с Ехэ-Цакира до Мылы. Да, на них и ездить нельзя и разогнаться больше 40 км в час. Предоставляю вам отчёт о ужасных дорогах! Будьте добры, примите меры!!!» - пишет автор поста в паблике «Аноним Zакаменск».- Дорог в Закаменске нет, одни направления, смиритесь с этим.- Народ, пора вам Крузаки покупать, в бюджете денег на дорогу нет, - пишут в комментариях к посту.Напомним, жители Закамны не в первый раз жалуются на плохие дороги. Особенно стыдно было жителям района перед гостями, которые приехали к ним на недавнее долгожданное мероприятие – открытие статуи Арьябалы.«Съездила на открытие статуи Арьябалы, помолилась за всех! Красота неописуемая! Но.... Одно большое но... ДОРОГИ! Неужели не могли подготовить и привести в порядок этот участок дороги? Столько было гостей! А сколько будет? И сколько могло бы быть? Но большинство не поехали из-за плохих дорог! Было очень стыдно перед гостями!» - писал автор анонимного поста в паблике «Аноним 03».