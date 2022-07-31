В Бурятии туристы в целях экономии избегают дорогих гостиниц и селятся дикарями в палатках

«Выставил на продажу старую палатку на одном из сайтов, так телефон звенел не переставая, пока я не продал ее, - рассказывает улан-удэнец Дмитрий в одном из туристических мессенджеров. - Покупатели говорят, что в прошлом году они селились в гостиницах, а сегодня для них дешевле отдыхать в палатке, так более бюджетно»

«На все лето уже расписано, многие родственники и знакомые отдохнут на моей даче в Дулане, - рассказывает Баир, владелец неблагоустроенного строения одного из ДНТ, расположенного на берегу Байкала. - Прошлое лето дача часто простаивала, ведь мы не каждые выходные имели возможность туда ездить. А в этом году с весны начали спрашивать, так как сейчас съездить и отдохнуть на турбазах накладно»

«Наполняемость отелей и гостиниц в этом году не слишком впечатляющая, - сообщил председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев. - Впрочем, июль еще не закончен, загрузка может еще увеличиться»

Число «цивилизованных туристов», приехавших на Байкал, продолжает снижаться на фоне геополитических рисков и падения реальных доходов населения. В зоне риска - гостиницы среднего ценового сегмента и отели, расположенные далеко от Улан-Удэ, Иркутска и Читы. Отельеры говорят, что рынок так и не восстановился после окончания «ковидной» истерии и понадобятся годы, пока туристы вновь начнут массово заселять гостиницы на Байкале.Как отмечают эксперты в области туризма, в этом году на Байкале зафиксирована слабая загрузка гостиниц. Даже в 2021 году, когда в Бурятии вовсю бушевал опасный вариант коронавируса дельта и в июне вводились локдауны, загрузка гостиниц хоть и просела, но не так, как в начале этого лета.Отельеры жалуются, что в этом году на пляжах Байкала и прилегающих озерах многолюдно как никогда. Например, в начале июля на дороге в сторону озера Щучье появились многокилометровые пробки. Учитывая, что гостиниц там всего лишь несколько, основной массив туристов ехал на отдых с палатками. Причем гостиницы в середине рабочей недели заполняются плохо, жалуются их владельцы. Туристы экономят.- В этом году число туристов в июне было в десять раз меньше, чем в «ковидном» 2021 году,. - Мы то думали, наоборот, люди соскучились по отдыху, ограничения сняли - отдыхайте. Но не тут то было, селятся мало, в основном едут дикарями, спят в машинах, палатках, спальниках. Хотя погода стоит отличная, вода в заливе уже в июне прогрелась до плюс 23 - 24 градусов.Слабый спрос, как ни странно, фиксируется в недорогих гостиницах, а также среднего ценового сегмента. Что касается дорогих отелей стоимостью свыше 5 тыс. рублей в сутки, то на Байкале на июль и август многие места раскуплены еще весной. Судя по всему, состоятельные туристы экономических трудностей не заметили.Еще одна новация этого сезона. Учитывая растущее желание сэкономить на отдыхе, многие улан-удэнцы стали все чаще отдыхать у своих родственников, имеющих дома и дачи на Байкале.Не оправдались и ожидания владельцев байкальских гостиниц относительно того, что россияне из западных регионов в условиях закрытых границ с ЕС и Китаем в этом сезоне поедут по России-матушке (и доберутся в том числе до Байкала). Не поехали. Остались дома на дачах или озерах. Или в палатках.Также в этом году Байкал недосчитался иностранных туристов: исчезли европейцы, американцы, китайцы. Отдыхают лишь монгольские туристы, но их меньше, чем в благополучном 2019 году, говорят отельеры. Причина - высокий курс рубля, и монголам ездить на отдых стало не так выгодно.Кроме того, представители туриндустрии отмечают, что туристы все чаще выбирают более близкие направления для отдыха, экономя на бензине. Несмотря на то, что стоимость бензина не растет с января, для туристов она высока, учитывая снижающиеся доходы и растущую инфляцию. Именно поэтому больше всего туристов замечено в самых близких от Улан-Удэ Гремячинске и Горячинске. Другие направления, например, более отдаленные населенные пункты Сухая, Усть-Баргузин, страдают из-за недостатка туристов либо про причине далекого расстояния, либо плохого состояния дорожного полотна и бесконечного ремонта. На успешность сезона, возможно, влияет и дождливая погода - если июнь и первая половина июля прошли без дождей, то август может оказаться ненастным.Дмитрий Родионов, «Номер один»