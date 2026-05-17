Экономика и бизнес 17.05.2026 в 16:06
Бурятия будет поставлять лекарственные растения в Китай
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
Текст: Анастасия Величко
16 мая глава Бурятии в Харбине принял участие в работе X Российско-китайской ЭКСПО и VI Межправительственной комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.
-Наш полпред Президента - зампред правительства России Юрий Петрович Трутнев отметил, что товарооборот Дальнего Востока с Китаем за последние 8 лет вырос почти в 2,5 раза и есть все перспективы роста, - написал Цыденов в своём MAX-канале.
Он рассказал об итогах деловых контактов. Так, Бурятия сейчас прорабатывает новые направления, в частности лекарственное растениеводство.
-Встретились с контролирующими органами КНР и учеными. Провели деловые переговоры с ООО «Шоуненг инвестиции» и компанией UBTECH Education. Обсудили стандарты и сертификацию, для поставок в Китай лекарственных растений, выращиваемых у нас. Переработка сырья будет идти по международным стандартам, – сообщил глава.
Бурятия — ключевой поставщик вертолетной техники в КНР. Кроме угля и леса, прорабатывается поставка картона от Селенгинского ЦКК для печатных плат.
-Безвизовый режим уже дает результат. Будем наращивать возможности для развития туристического обмена и развития логистики, – резюмировал глава.
Фото: MAX-канал Алексея Цыденова
