Бурятия будет поставлять лекарственные растения в Китай

16 мая глава Бурятии в Харбине принял участие в работе X Российско-китайской ЭКСПО и VI Межправительственной комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.-Наш полпред Президента - зампред правительства России Юрий Петрович Трутнев отметил, что товарооборот Дальнего Востока с Китаем за последние 8 лет вырос почти в 2,5 раза и есть все перспективы роста, - написал Цыденов в своём MAX-канале.Он рассказал об итогах деловых контактов. Так, Бурятия сейчас прорабатывает новые направления, в частности лекарственное растениеводство.-Встретились с контролирующими органами КНР и учеными. Провели деловые переговоры с ООО «Шоуненг инвестиции» и компанией UBTECH Education. Обсудили стандарты и сертификацию, для поставок в Китай лекарственных растений, выращиваемых у нас. Переработка сырья будет идти по международным стандартам, – сообщил глава.Бурятия — ключевой поставщик вертолетной техники в КНР. Кроме угля и леса, прорабатывается поставка картона от Селенгинского ЦКК для печатных плат.-Безвизовый режим уже дает результат. Будем наращивать возможности для развития туристического обмена и развития логистики, – резюмировал глава.Фото: MAX-канал Алексея Цыденова