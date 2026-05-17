Экономика и бизнес 17.05.2026 в 16:06

Бурятия будет поставлять лекарственные растения в Китай

Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов

Текст: Анастасия Величко
16 мая глава Бурятии в Харбине принял участие в работе X Российско-китайской ЭКСПО и VI  Межправительственной комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.

-Наш полпред Президента - зампред правительства России Юрий Петрович Трутнев отметил, что товарооборот Дальнего Востока с Китаем за последние 8 лет вырос почти в 2,5 раза и есть все перспективы роста, - написал Цыденов в своём MAX-канале.

Он рассказал об итогах деловых контактов. Так, Бурятия сейчас прорабатывает новые направления, в частности лекарственное растениеводство. 

-Встретились с контролирующими органами КНР и учеными.  Провели деловые переговоры с ООО «Шоуненг инвестиции» и компанией UBTECH Education. Обсудили стандарты и сертификацию, для поставок в Китай лекарственных растений, выращиваемых у нас.  Переработка сырья будет идти по международным стандартам, – сообщил глава.

Бурятия — ключевой поставщик вертолетной техники в КНР. Кроме угля и леса, прорабатывается поставка  картона от Селенгинского ЦКК  для печатных плат. 

-Безвизовый режим уже дает результат. Будем наращивать возможности для развития туристического обмена и развития логистики, – резюмировал глава.


Фото: MAX-канал Алексея Цыденова
