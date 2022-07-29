Несколько пригородных поездов изменили расписание до конца сентября

«Разница с прежним расписанием составляет до 1 часа 13 минут. Восточно-Сибирская магистраль просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам» - сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

С 29 июля по 30 сентября в связи с проведением ремонтных работ на участках БАМа и Транссиба Восточно-Сибирской железной дороги вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов: Северобайкальск – Новый Уоян, Северобайкальск – Кюхельбекерская, Иркутск-Сортировочный – Подкаменная, Иркутск-Сортировочный – Глубокая, Тулун – Зима.