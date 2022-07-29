Общество 29.07.2022 в 12:43
Несколько пригородных поездов изменили расписание до конца сентября
Это связано с ремонтными работами на ВСЖД
Текст: Нина Павлова
С 29 июля по 30 сентября в связи с проведением ремонтных работ на участках БАМа и Транссиба Восточно-Сибирской железной дороги вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов: Северобайкальск – Новый Уоян, Северобайкальск – Кюхельбекерская, Иркутск-Сортировочный – Подкаменная, Иркутск-Сортировочный – Глубокая, Тулун – Зима.
Для справки:
Узнать актуальный график движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».
«Разница с прежним расписанием составляет до 1 часа 13 минут. Восточно-Сибирская магистраль просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам»- сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.
Для справки:
Узнать актуальный график движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».
Тегижелезная дорога