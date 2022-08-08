Общество 08.08.2022 в 10:42

Все больше россиян верят в искусственное происхождение коронавируса

Эту версию допускает Минобороны РФ и ведущий эксперт медицинского журнала «Ланцет»
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Текст: Алексей Субботин
Все больше россиян верят в искусственное происхождение коронавируса
Минобороны РФ допустило причастность США к возникновению пандемии COVID-19. Россияне также все чаще придерживаются мнения об искусственном происхождении коронавируса. В этом убеждены 6 из 10 респондентов опроса, проведенного порталом SuperJob.

С точки зрения 61% опрошенных, COVID-19 был создан в лаборатории. При этом по сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, теория об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной. Только 13% сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку.

Конспирологических теорий о происхождении коронавируса респонденты старше 45 лет придерживаются почти вдвое чаще опрошенных до 34 лет (67% против 39% соответственно). Кроме того, тех, кто разделяет мнение о создании COVID-19 в лаборатории, почти в полтора раза больше среди убежденных «антиваксеров», чем среди однозначных сторонников прививок (71% против 50%). Мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин (65% против 56%).

Существенные отличия в летальности вариантов коронавируса и неравномерность его распространения говорят о его искусственном возникновении. Об этом заявил в минувший четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщал ТАСС.

Он напомнил, что в мае , профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на конференции в Испании указывал на возможность возникновения коронавируса «искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии».

«По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом», - отметил Кириллов.

Фото: pixabay.com
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