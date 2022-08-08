Загрязнение берегов озера Гусиное бытовыми отходами - острая экологическая проблема

В Бурятии активисты Народного фронта приняли участие в акции «Чистая вода», в рамках которой прошел субботник «Чистое Гусиное» на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии. Береговая линия была очищена от 70 кубометров мусора, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.Всего в акции участвовало более 150 человек. Среди них сотрудники министерства природных ресурсов, администрации Селенгинского района, мэрии Гусиноозерска, Гусиноозерской ГРЭС, организации, предприятия, волонтёры, местные жители.Между тем, эксперты Народного фронта в Бурятии отмечают, что вопрос загрязнения побережья озера Гусиное бытовыми отходами - одна из острых экологических проблем. Озеро Гусиное в Бурятии является вторым по площади и объему пресной воды после Байкала среди внутренних водоемов региона. Площадь водоема 164 кв километров, водосборный бассейн - 924 кв километра. Максимальная глубина до 28 м, длина 24,5 км, ширина от 5 до 8,5 км. Его водные ресурсы интенсивно используются в хозяйственной деятельности и в качестве питьевой воды для населения Селенгинского района республики. Одновременно с этим это одно из популярнейших у жителей Бурятии мест отдыха в летний сезон.Однако именно высокая антропогенная и туристическая нагрузки на данный момент угрожают экологическому благополучию водоема и качеству жизни почти 40 тысяч жителей Селенгинского района, которые используют воду из озера как питьевую.Недавно Народный фронт совместно с учеными СО РАН направили рекомендации в правительство Бурятии по спасению озера Гусиное.Перед этим региональное отделение Народного фронта совместно с правительством Бурятии и главами муниципалитетов Селенгинского района провело большое совещание по проблемам сохранения и восстановления Гусиного озера, на котором были звучали предложения ученых-экологов, экспертов Народного фронта.В частности, Народным фронтом предложено создать рабочую группу по решению проблем озера при минприроды Бурятии. Это предложение поддержано на уровне правительства. Рабочая группа будет заниматься вопросами экологического состояния самого озера и его береговой зоны.«Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об организации санкционных мест туристического отдыха по примеру рекреационных зон. К сожалению, разовые акции по уборке побережья не смогут решить проблему в целом. Здесь требуется либо ограничение эксплуатации объекта в интересах туризма и в промышленных целях, либо введение более жестких требований по контролю за соблюдением водоохранного законодательства. А также - ввод ликбеза для юридических лиц по обязанности заключения договора с региональным оператором на вывоз твердых бытовых отходов с побережья озера. Именно от турбаз у озера набирается самое большое количество мусора. При этом на территории вокруг озера заключено всего шесть договоров, а количество баз в разы больше. На побережье расположены СНТ и ДНТ, в которых тоже отсутствуют договоры с регоператором на вывоз ТБО. Необходимо добиваться, чтобы такие договоры заключались и физическими, и юрлицами. Возможно, такие меры помогут озеру восстановиться и ресурсно, и экологически», - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.Фото: ОНФ