Общество 08.08.2022 в 18:42

Загрязнение берегов озера Гусиное бытовыми отходами - острая экологическая проблема

ОНФ просит власти Бурятии усилить работу по сохранению озера Гусиное и его побережья
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Загрязнение берегов озера Гусиное бытовыми отходами - острая экологическая проблема
В Бурятии активисты Народного фронта приняли участие в акции «Чистая вода», в рамках которой прошел субботник «Чистое Гусиное» на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии. Береговая линия была очищена от 70 кубометров мусора, сообщили в региональном исполкоме  ОНФ.

Всего в акции участвовало более 150 человек. Среди них сотрудники министерства природных ресурсов, администрации Селенгинского района, мэрии Гусиноозерска, Гусиноозерской ГРЭС, организации, предприятия, волонтёры, местные жители.

Между тем, эксперты Народного фронта в Бурятии отмечают, что вопрос загрязнения побережья озера Гусиное бытовыми отходами - одна из острых экологических проблем. Озеро Гусиное в Бурятии является вторым по площади и объему пресной воды после Байкала среди внутренних водоемов региона. Площадь водоема 164 кв километров, водосборный бассейн - 924 кв километра. Максимальная глубина до 28 м, длина 24,5 км, ширина от 5 до 8,5 км. Его водные ресурсы интенсивно используются в хозяйственной деятельности и в качестве питьевой воды для населения Селенгинского района республики. Одновременно с этим это одно из популярнейших у жителей Бурятии мест отдыха в летний сезон.

Однако именно высокая антропогенная и туристическая нагрузки на данный момент угрожают экологическому благополучию водоема и качеству жизни почти 40 тысяч жителей Селенгинского района, которые используют воду из озера как питьевую.

Недавно Народный фронт совместно с учеными СО РАН   направили рекомендации в правительство Бурятии по спасению озера Гусиное.

Перед этим региональное отделение Народного фронта совместно с правительством Бурятии и главами муниципалитетов Селенгинского района провело большое совещание по проблемам сохранения и восстановления Гусиного озера, на котором были звучали  предложения ученых-экологов, экспертов Народного фронта.

В частности, Народным фронтом  предложено создать рабочую группу по решению проблем озера при минприроды Бурятии. Это предложение поддержано на уровне правительства. Рабочая группа будет заниматься вопросами экологического состояния самого озера и его береговой зоны.

«Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об организации санкционных мест туристического отдыха по примеру  рекреационных зон.  К сожалению, разовые акции по уборке побережья не смогут решить проблему в целом. Здесь требуется либо ограничение эксплуатации объекта в интересах туризма и в промышленных целях, либо введение более жестких требований по контролю за соблюдением водоохранного законодательства. А также - ввод ликбеза для юридических лиц по обязанности заключения договора с региональным оператором на вывоз твердых бытовых отходов с побережья озера. Именно от турбаз у озера набирается самое большое количество мусора. При этом на территории вокруг озера заключено всего шесть договоров, а количество баз в разы больше. На побережье расположены СНТ и ДНТ, в которых тоже отсутствуют договоры с регоператором на вывоз ТБО. Необходимо добиваться, чтобы такие договоры заключались и физическими, и юрлицами. Возможно, такие меры помогут озеру восстановиться и ресурсно, и экологически», - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.

Фото: ОНФ
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