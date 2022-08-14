В Бурятии возмутились высокой стоимостью бууз на побережье

«Едут в основном на Байкал, и хотя нас часто обвиняют в слабой инфраструктуре, но это одновременно означает и нетронутую природу, девственные леса, чистые пляжи, идеально подходящие для того, чтобы укрыться от городской суеты» - сообщил он.

«Туристическая инфраструктура на побережье Байкала находится в зачаточном состоянии, - говорит экономический эксперт Анатолий Думнов. - За последние годы мало что сделано, чтобы убрать «скворечники» и обустроить нормальные туалеты для туристов, организовать площадки для автомобильного транспорта. Остро не хватает высококлассных отелей, а те, что имеются, предлагают завышенные расценки»



Турпоток в Бурятию в 2022 году вырос на 60%. Однако без существенных вложений в инфраструктуру рост остановится, считают эксперты. Дефицит высококлассных гостиниц и кафе на побережье Байкала толкает цены вверх, что явно не способствует дальнейшему росту турпотока. Тем не менее пока все складывается оптимистично.В Бурятии начинают активно подсчитывать число туристических прибытий.- Сегодня мы можем увидеть значительный прирост туристического потока. По сравнению с 2021 годом, он за период с января по март уже составил 60%. Сейчас мы ожидаем такой же прирост за полугодие, - сообщил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.С аналогичными оптимистичными прогнозами выступил в социальных сетях и гендиректор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.По его словам, «такой рост можно объяснить концом ковидных ограничений и закрытием западных стран».Дмитрий Гармаев также упомянул и «работу правительства Бурятии по привлечению туристов. Это и открытие чартерных рейсов, и поддержка предпринимателей в области туризма, и многое другое». Рекордные показатели демонстрируют и главные воздушные ворота Бурятии.- Международный аэропорт «Байкал» в июле отработал с приростом плюс 35% к аналогичному периоду 2021 года, - продолжает он. - Основными драйверами роста стали Москва и Новосибирск. В целом аэропорт за июль обслужил более 79 тыс. пассажиров.Причем активнее всего растет число полетов в Улан-Удэ из регионов Дальневосточного федерального округа. По темпам прироста ДФО обогнал даже Москву и Новосибирск.К слову, с 5 сентября планируется, что авиакомпания «Россия» начнет осуществлять прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск.- Красноярское направление, скорее всего, станет ежедневным, поскольку спрос на него высокий, и через хаб Красноярска наши пассажиры смогут использовать его возможности в своих полетах по России, - сообщил Дмитрий Гармаев.Добавим, что из Улан-Удэ прямыми рейсами летают уже шесть авиакомпаний: Smartavia, S7 Airlines, «Ред Вингс», IrAero, «Якутия», «Аврора». Теперь к ним прибавится и «Россия».Между тем статистика роста прибытий во многом связана с федеральными субсидиями, благодаря которым пассажиры стали активнее летать в Бурятию из-за снижения стоимости перелетов. Однако неизвестно, насколько долго это продлится, поскольку нет ясности с поставками запасных частей к западным самолетам, которыми пользуются наши авиакомпании.Кроме того, слабая инфраструктура не позволяет привлекать в Бурятию туристов, готовых посещать Байкал многократно. Ведь незатейливый сервис и нехватка высококлассных отелей отпугивают туристов.Действительно, летом 2022 года цены на туристические услуги удивили туристов. Так, на бурятской стороне Байкала цена двухместного бюджетного благоустроенного номера перевалила за 4 тыс. рублей, а сутки проживания в отеле уровня трех звезд достигают 6 - 7 тыс. рублей.Довольно сильно подорожали в этом туристическом сезоне и услуги питания. Например, буззы - популярнейшее бурятское блюдо - на байкальском курорте Энхалук подорожали до 100 рублей за одну штуку.- Это ни в какие ворота не лезет, - жалуются в соцсетях местные туристы. - А все потому, что в Энхалуке всего четыре кафе, и они гнут цены, какие захотят.Туристы говорят, что бизнесмены ориентируются в основном на более состоятельных иркутян, которые в этой местности превалируют над отдыхающими из Бурятии.Не оправдываются надежды и на туристов сопредельных стран. Китай, похоже, надолго закрылся от всего мира со своей политикой «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции и не выпускает своих граждан за рубеж. Хотя до пандемии китайские и монгольские туристы составляли львиную долю всех иностранных прибытий на Байкал.Между тем в правительстве Бурятии, судя по всему, склоняются к поддержке массового туризма. Путешественники, по замыслу чиновников, учитывая экономические сложности в стране, станут охотно селиться в новых недорогих гостиницах. Которые, тем не менее, должны быть оборудованы всеми удобствами.Так, в августе в Бурятии стартовал заключительный этап конкурсного отбора перспективных проектов малого бизнеса по строительству модульных гостиниц и автокемпингов. Как отметили в министерстве туризма Бурятии, в течение первой половины августа будут рассмотрены заявки на отбор проектов с подведением итогов конкурса в сентябре этого года. Сумма субсидий составит более 300 млн рублей.Дмитрий Родионов, «Номер один».