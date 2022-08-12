В Бурятии будет корректироваться финансирование федпроекта «Сохранение озера Байкал»

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел совещание по реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал». В нём приняли участие представители Минстроя России, Росрыболовства, и правительства Бурятии, сообщает пресс-служба минприроды РФ.«Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» Минприроды России реализует совместно с рядом органов исполнительной власти - Минстроем России, Росприроднадзором, Росрыболовством, Рослесхозом, Роснедрами, Росгидрометом. В рамках проекта не только проводится ликвидация объектов накопленного вреда, но и реконструкция очистных сооружений в граничащих с озером регионах, ведется мониторинг водных биологических ресурсов, в озеро ежегодно выпускаются миллионы мальков ценных рыб. По итогам первого полугодия 2022 года кассовое исполнение федерального проекта составляет 2,3 миллиарда рублей от предусмотренных 8,1 миллиарда рублей, что составляет менее 30%», - отметил Александр Козлов.Один из острых вопросов – отставание от плана реконструкции Селенгинского рыбоводного завода. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что по итогам главгосэкспертизы стоимость реконструкции значительно превысила заложенные изначально в бюджет средства на мероприятие.«Выходить с перспективой незавершенного строительства считаем неправильно. Поэтому просили бы эти средства перенести на другие мероприятия. В регионе сегодня строится Большереченский рыбоводный завод, он более перспективный с точки зрения воспроизводства. Работы по строительству на объекте уже ведутся. Поэтому просим на следующий год предусмотреть финансирование, чтобы мы его могли закончить уже в 2023 году», - отметил он.Еще одна тема совещания - реконструкция правобережных очистных сооружений канализации в Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что уже заключен контракт на проведение работ, субподрядчики тоже определены, а на объекте физически ведутся работы. Однако для того, чтобы начать процедуры закупки специального оборудования, необходимо обеспечить переброску средств в рамках проекта для выплаты аванса подрядчику. Глава Минприроды России отметил, что перенос финансирования необходимо согласовать с Минстроем России, так как он является по этим работам ответственным органом власти.«Безусловно, важно решить все вопросы уже сейчас, чтобы в следующем году оборудование поступило летом. Климатические условия Бурятии в сентябре уже не позволяют произвести многие работы. Важно не терять сезон, ведь уже к концу 2024 года все объекты должны быть завершены. Ввод в эксплуатацию правобережных очистных Улан-Удэ позволит значительно сократить влияние загрязненных сточных вод на Байкал», - подчеркнул Александр Козлов.Фото: mnr.gov.ru