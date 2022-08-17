В Бурятии задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже

В Бурятии сегодня в 00:33 ночи в одном из продуктовых магазинов поселка Каменск Кабанского района сработала охранно-пожарная сигнализация. К месту вызова незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.Росгвардейцы провели наружный осмотр, но следов проникновения в магазин не обнаружили. На место были вызваны работники магазина. Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники вневедомственной охраны, увидели бегающие по магазину силуэты. При осмотре магазина за стеллажами и коробками были обнаружены двое мальчиков. Дети рассказали, что пришли в магазин перед закрытием в 22:00 и спрятались, когда продавец пошла домой. Позже дети пытались открыть жалюзи и убежать, но сработала сигнализация.Мальчиков передали инспекторам по делам несовершеннолетних для принятия правового решения. В час ночи в полицию обратились родители мальчиков с заявлением о пропаже детей.Фото: Росгвардия