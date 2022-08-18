До конца года планируется начать ликвидацию свалки в Тункинской долине Бурятии

К концу 2022 года будет очищена территория Прибайкальского национального парка от девяти несанкционированных свалок в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории общей площадью 16,216 гектара. Кроме того, до конца года планируется начать работы по ликвидации свалки в Тункинской долине площадью 15,9 гектара. Об этоми сообщил, руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Максим Стафеев.«Один из острых вопросов - снижение площади загрязнённых территорий, оказывающих воздействие на озеро Байкал: на сегодняшний день проектная документация по ряду объектов накопленного вреда в разработке», - добавил он.Реализацию федерального проекта «Сохранение озера Байкал», участие регионов и бизнеса в сохранении озера и необходимость совершенствования законодательных мер обсудили на площадке Минприроды России. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители РЖД, правительств Бурятии и Иркутской области, фонда «Заповедное посольство» и ассоциации «Надёжный партнёр», сообщает пресс-служба ведомства.Глава Российского экологического общества и председатель общественного экспертного совета по национальному проекту «Экология» Рашид Исмаилов поблагодарил участников за плодотворную работу и отметил необходимость дальнейшего комплексного решения вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности и устойчивым развитием Байкала.Не менее важной темой стала проблема вовлечённости граждан в экологическую повестку на Байкале. Депутат Госдумы, председатель регионального отделения Российского экологического общества по Иркутской области Александр Якубовский заявил о необходимости более тесного сотрудничества с населением и некоммерческими организациями по вопросам охраны озера. Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев также отметил важность открытой коммуникации и взаимного доверия между государством и обществом. В свою очередь президент фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина подчеркнула, что также стоит уделить внимание профессиональной подготовке сотрудников заповедной системы.Фото: mnr.gov.ru