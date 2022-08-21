Общество 21.08.2022 в 08:00

На Верхней Березовке в Улан-Удэ восстановят лес на президентские деньги

Десятки плодовых, хвойных деревьев и кустарников высадили волонтеры в рамках проекта «Зеленый путь»
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
На Верхней Березовке в Улан-Удэ восстановят лес на президентские деньги
Десятки плодовых, хвойных деревьев и кустарников высадили волонтеры Улан-Удэ в рамках грантового президентского проекта «Зеленый путь». Эковолонтеры довольно неформально подошли к процессу высадки растений, организовав с помощью МУ «Горлесхоз» демонстрационную площадку в виде небольшой горы в виде ландшафтной композиции. Призванной показать всем желающим, как можно быстро восстановить сожженный восемь лет назад лес.

Речь идет о лесном массиве за Этнографическим музеем, после пожаров  лишившемся растительности.

Как рассказала директор Байкальского пермакультурного центра «Друиды» Валентина Юрченко, период самовосстановления леса после пожара занимает десятки лет, однако этот процесс можно значительно ускорить путем использования технологий сберегания влаги. 

Одна из таких методик была продемонстрирована  созданием ландшафтной горки. Экоактивисты расположили камни на искусственно созданной горке, которые замедляют потерю влаги от осадков, идущей на орошение послойно расположенных деревьев, кустарников и трав, от елок и лоха серебристого до бадана, лилейника, княженики и очиток испанского. Затем горку засыпали корой хвойных пород, которая позволит сохранить влагу без полива за счет уменьшения испарения.

«Многие виды высаженных растений в нашем климате не растут, но если им создать соответствующие условия, то они хорошо приживаются, радуют глаз и создают необходимый лиственный слой на почве, что благоприятствует для произрастания деревьев»

- убеждена Валентина Юрченко.

«Альпийская горка», которую засадили растениями три десятка неравнодушных к экологии улан-удэнцев, теперь будет встречать посетителей нового проекта «Зеленый путь» при поддержке фонда президентских грантов. Экоактивистам предстоит засеять и засадить деревьями, кустарниками и полезными для восстановления леса около десятка гектаров земли. Будем надеяться, что к проекту присоединится еще больше улан-удэнцев, заинтересованных в увеличении «зеленых легких».

Димитрий Родионов, «Номер один».
Теги
лес

Все новости

Регионы России вслед за Бурятией вводят масочный режим
20.08.2022 в 18:01
Чиновников Бурятии заставят в течение 5 дней сообщать о предложенной взятке
20.08.2022 в 17:22
В Улан-Удэ водитель протаранил два трамвая
20.08.2022 в 15:55
В Бурятии нашли опасный хлеб
20.08.2022 в 15:34
Выплаты родителям к первому сентября могут стать ежегодными
20.08.2022 в 14:29
В Бурятии 86 образовательных учреждений не смогли создать безбарьерные условия для детей
20.08.2022 в 13:45
В Бурятии детей достали из горящего автомобиля
20.08.2022 в 12:52
В Улан-Удэ телогрейки и строительный мусор стали причиной аварии на сетях Водоканала
20.08.2022 в 10:00
Единственная в Улан-Удэ заводчица мини-бегемотиков рассказала о своих 12 питомцах
20.08.2022 в 08:00
Эксперт Владимир Афанасьев: «Этой зимой в городе будет очень некомфортно»
20.08.2022 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
В Бурятии цена школьного набора рванула в космос
Родителей в Улан-Удэ возмутили дневники за 500 рублей
21.08.2022 в 07:00
Регионы России вслед за Бурятией вводят масочный режим
Уровень заболеваемости ковидом в стране растет, а вслед за ним усиливаются и меры защиты
20.08.2022 в 18:01
В Бурятии нашли опасный хлеб
Часть проб, исследованных Роспотребнадзором, не прошла по микробиологическим показателям
20.08.2022 в 15:34
В Бурятии 86 образовательных учреждений не смогли создать безбарьерные условия для детей
Прокуратура выявила нарушение прав детей с ограниченными возможностями здоровья
20.08.2022 в 13:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru