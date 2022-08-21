На Верхней Березовке в Улан-Удэ восстановят лес на президентские деньги

«Многие виды высаженных растений в нашем климате не растут, но если им создать соответствующие условия, то они хорошо приживаются, радуют глаз и создают необходимый лиственный слой на почве, что благоприятствует для произрастания деревьев» - убеждена Валентина Юрченко.

Десятки плодовых, хвойных деревьев и кустарников высадили волонтеры Улан-Удэ в рамках грантового президентского проекта «Зеленый путь». Эковолонтеры довольно неформально подошли к процессу высадки растений, организовав с помощью МУ «Горлесхоз» демонстрационную площадку в виде небольшой горы в виде ландшафтной композиции. Призванной показать всем желающим, как можно быстро восстановить сожженный восемь лет назад лес.Речь идет о лесном массиве за Этнографическим музеем, после пожаров лишившемся растительности.Как рассказала директор Байкальского пермакультурного центра «Друиды» Валентина Юрченко, период самовосстановления леса после пожара занимает десятки лет, однако этот процесс можно значительно ускорить путем использования технологий сберегания влаги.Одна из таких методик была продемонстрирована созданием ландшафтной горки. Экоактивисты расположили камни на искусственно созданной горке, которые замедляют потерю влаги от осадков, идущей на орошение послойно расположенных деревьев, кустарников и трав, от елок и лоха серебристого до бадана, лилейника, княженики и очиток испанского. Затем горку засыпали корой хвойных пород, которая позволит сохранить влагу без полива за счет уменьшения испарения.«Альпийская горка», которую засадили растениями три десятка неравнодушных к экологии улан-удэнцев, теперь будет встречать посетителей нового проекта «Зеленый путь» при поддержке фонда президентских грантов. Экоактивистам предстоит засеять и засадить деревьями, кустарниками и полезными для восстановления леса около десятка гектаров земли. Будем надеяться, что к проекту присоединится еще больше улан-удэнцев, заинтересованных в увеличении «зеленых легких».Димитрий Родионов, «Номер один».