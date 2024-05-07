Происшествия 07.05.2024 в 09:53
В Бурятии выясняют причины взрыва в кафе
Из здания успели вынести 14 газовых баллонов, что спасло его от полного уничтожения
Текст: Андрей Константинов
Вечером 6 мая огнеборцы потушили пожар в здании кафе «Арюун» в посёлке Заиграево. Напомним, там взорвался газовый баллон, после чего вспыхнул пожар. К тушению были привлечены пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и воинской части в составе 11 человек и 5 единиц техники.
Причины происшествия и ущерб сейчас выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Заиграево-инфо.24/7
«В 19:11 пожар ликвидировали на площади 80 кв.м. Всего из здания было эвакуировано 14 газовых баллонов: 7 из них - силами местных жителей, еще 7 вынесли пожарные. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причины происшествия и ущерб сейчас выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Заиграево-инфо.24/7
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