В Бурятии выясняют причины взрыва в кафе

«В 19:11 пожар ликвидировали на площади 80 кв.м. Всего из здания было эвакуировано 14 газовых баллонов: 7 из них - силами местных жителей, еще 7 вынесли пожарные. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



