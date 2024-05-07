В Улан-Удэ 10 мая перекроют улицу Борсоева

В Улан-Удэ 10 мая с 10:00 до 13:00 часов перекроют улицу Борсоева. Это связано с проведением республиканского легкоатлетического пробега памяти Героя Советского Союза Владимира Бузинаевича Борсоева.

На период перекрытия улицы изменятся схемы движения маршрутов №№ 19, 25, 44, 46А. Они будут двигаться в объезд закрытого для движения участка через ул. Куйбышева – пр. Победы – далее по утвержденным схемам.

По маршруту №46 движение будет организовано в объезд закрытого участка через ул. Ленина – ул. Ербанова – пр. 50-летия Октября – далее по утвержденной схеме.

Фото: Администрация Улан-Удэ



