Двухпутная вставка построена на участке Муякан – Улан-Макит на БАМе

В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге завершено строительство двухпутной вставки на перегоне Муякан – Улан-Макит (от разъезда Муякан до путевого поста 1440 км). Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.Общая протяженность новых путей составила 6,5 км, уложено два стрелочных перевода, 38,2 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки, смонтировано 9,2 км контактной сети. Для устройства полотна завезено 95 тыс. кубометров насыпи. Выполнено строительство железнодорожного моста и шести водопропускных труб, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Открытие движения по вновь построенному участку в комплексе с другими строящимися объектами в перспективе позволит увеличить провозную способность БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дороги на участке Северобайкальск – Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.Фото: ВСЖД