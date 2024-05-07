Экономика и бизнес 07.05.2024 в 10:00

Двухпутная вставка построена на участке Муякан – Улан-Макит на БАМе

Это позволит увеличить пропускную способность Байкало-Амурской магистрали
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Текст: Андрей Константинов
Двухпутная вставка построена на участке Муякан – Улан-Макит на БАМе
В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге завершено строительство двухпутной вставки на перегоне Муякан – Улан-Макит (от разъезда Муякан до путевого поста 1440 км). Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Общая протяженность новых путей составила 6,5 км, уложено два стрелочных перевода, 38,2 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки, смонтировано 9,2 км контактной сети. Для устройства полотна завезено 95 тыс. кубометров насыпи. Выполнено строительство железнодорожного моста и шести водопропускных труб, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Открытие движения по вновь построенному участку в комплексе с другими строящимися объектами в перспективе позволит увеличить провозную  способность БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дороги на участке Северобайкальск – Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.

Фото: ВСЖД
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