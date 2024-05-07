В Улан-Удэ в Этномузее пройдет акция «Сад памяти»

Сегодня, 7 мая, в 16:00 часов в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится акция по посадке саженцев, посвященная 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель мероприятия - высадка деревьев в память о погибших гражданах СССР в годы Великой Отечественной войны, а также о погибших в специальной военной операции гражданах РФ.

Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности всех не вернувшихся с войны героев, сотрудники учреждений культуры во главе с министром культуры Бурятии посадят 79 саженцев на территории Этнографического музея, - сообщили в Минкульте Бурятии.

Как рассказали в музее, одним из участников Великой Отечественной войны был Георгий Селиверстович Стржельбицкий, вернувшийся с фронта с орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Японией». Он всю жизнь проработал лесничим Березовского лесничества. За огромный вклад в сохранение и преумножение лесных богатств он был удостоен ордена Ленина.

«На территории Этнографического музея справа от дорожки к старообрядческому комплексу стоят ровные ряды 80-летних сосен. Это посадки Георгия Селиверстовича. И таких посадок сотни – довоенных и послевоенных. Георгия Селиверстовича нет, но дело его живет и будет жить», - сообщили в пресс-службе Этномузея.

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Фото: «Номер Один»