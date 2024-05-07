В Закаменском районе Бурятии завершилось строительство школы и детского сада

Скоро в Закаменском районе в улусе Дутулур откроются сразу два образовательных объекта - школа на 100 мест и детский сад на 50 детей, сообщили в управлении капитального строительства Бурятии.

Новая двухэтажная школа разделена на 6 блоков. Ее решили построить, т.к. старое здание не отвечало современным нормам. Общая стоимость проекта составила около 400 миллионов рублей.





Фото школы

Еще одно здание требовалось и дошколятам. До настоящего времени в улусе работал единственный детсад на 35 детей. Новое учреждение рассчитано на 50 мест. На его возведение было направлено около 200 миллионов рублей.





Фото детского сада

- Не обошлось и без трудностей. Фирма, выигравшая контракт на строительство детсада, не рассчитала свои силы и вышла из графика работ. На помощь ей привлекли еще одну организацию. С приходом нового подрядчика, работа на объекте закипела. Буквально за месяц темпы строительства увеличились в несколько раз и садик удалось достроить, - пояснили в управлении капстроительства РБ.

Сейчас в зданиях проводится уборка помещений, озеленение прилегающих территорий и подготовка к открытию. Оба учреждения будут работать на экологичном газовом топливе.





Фото: УКС РБ