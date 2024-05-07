В Бурятии на свет появилось сразу три двойни

Республиканский перинатальный центр поделился традиционной статистикой родов. За прошлую неделю на свет появились 65 малышей. Из них 42 мальчика и 23 девочки, в том числе 3 двойни.

Самый крупный малыш - мальчик-богатырь - родился весом 4400 грамм и ростом 59 сантиметров. Самая маленькая крошка родилась весом 1090 грамм и ростом 38 сантиметров.

Больше всего родов было 3 мая. В этот день на свет появилось 22 ребенка, из них 11 мальчиков и 11 девочек. В этот же день родилось 3 двойни.

Фото: «Номер Один»