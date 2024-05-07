8 мая в Улан-Удэ пройдет «Марш юных патриотов»

Завтра, 8 мая в 13.00 пройдет городской парад «Марш юных патриотов» (возрастное ограничение 0+) по маршруту площадь Советов - Мемориал Победы.

В этом году он будет проходить под лозунгом «Улан-Удэ – город трудовой доблести». В параде примут участие члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, участники Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

После парада в 14.00 состоится торжественный митинг «Весна Победы» и церемония возложения венков к Мемориалу Победы, и к памятнику маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

В театрализованном митинге примут участие артисты театра народной музыки и танца «Забава», детские хореографические коллективы и сводный хор детских школ искусств. После митинга пройдет акция «Солдатская каша», где все желающие смогут отведать настоящей ароматной солдатской каши.

Возрастное ограничение 0+





Фото: администрация г. Улан-Удэ