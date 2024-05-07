Общество 07.05.2024 в 10:16

Лебеди-кликуны добрались до Баргузинского заповедника

Обычно они обустраиваются обособленно - на островах озёр, среди обширных моховых болот и топей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лебеди-кликуны добрались до Баргузинского заповедника

В Баргузинский заповедник прилетели лебеди-кликуны.

- Эти прекрасные птицы летели, переливисто перекликаясь между собой и громко сообщая о своём прибытии всему Подлеморью! – делится радостной новостью Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор.

Места гнездования у кликунов из года в год постоянны. Они обустраиваются обособленно, на островах озёр, сплавинах, на поросших осокой, тростником или кустарниками болотах, среди обширных моховых болот и топей.

- Взаимоотношения между соседями обычно мирные, нередко кормятся вместе или устраивают совместные игрища с громкими гулкими криками, хлопаньем крыльев, при встречах обмениваются церемонными приветствиями. Не правда ли, царские манеры у этих величественных птиц? – говорят сотрудники нацпарка.

Напомним, в этом году лебеди облюбовали себе для отдыха набережную реки Селенги- были замечены прямо в центре Улан-Удэ.

И их неоднократно еще полмесяца назад встречали в Тункинском районе местные жители.

Лебедь-кликун занесен в Красные книги всех субъектов РФ Восточной Сибири. Это редкая, перелетная, гнездящаяся птица.

Взрослая особь может весить до 14 килограммов, а размах крыльев у нее достигает более двух метров. Свое название лебедь получил за свои характерные громкие, трубные крики, которые часто издает в полете. Массово прилетают в Бурятию весной, с апреля по май.


Фото: скрин из видео

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