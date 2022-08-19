Общество 19.08.2022 в 19:10

Жительница Бурятии не смогла проработать на Сахалине пять лет

Женщина заключила контракт, но уехала из области раньше его окончания

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Текст: Служба информации
Жительница Бурятии не смогла проработать на Сахалине пять лет

Смирныховская районная больница обратилась в суд с требованием взыскать со своей бывшей сотрудницы 144 тыс рублей за неисполнение условий договора.

Минздрав Сахалинской области заключил договор с жительницей Бурятии о том, что она в течение пяти лет будут работать врачом-офтальмологом и получит меры соцподдержки в сумме одного миллиона рублей.

Однако женщина не смогла отработать весь срок и уволилась по соглашению сторон. Уроженка Бурятии проработала в должности врача-офтальмолога 1575 дней. Сумма денежных средств, подлежащих возврату, составила 144 тыс рублей. Возвращать деньги она не спешила.

Кяхтинский районный суд постановил удовлетворить исковое заявление сахалинской больницы и взыскать с врача 144 тыс рублей.

Фото: ru.freepik.com

 

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