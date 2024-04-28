Общество 28.04.2024 в 09:00

В Улан-Удэ подвели итоги весенней акции «Город без покрышек»

Всего за десять дней акции было собрано более 35 тысяч килограмм старых покрышек
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ подвели итоги весенней акции «Город без покрышек»

В Улан-Удэ подвели итоги весенней акции «Город без покрышек» (0+). В рамках проведения весенней акции с 16 по 25 апреля «Город без покрышек» АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» собрал 35 595 кг автомобильных шин: в Железнодорожном районе – 10 650 кг; в Советском районе – 16 015 кг; в Октябрьском районе – 8 930 кг.

Процесс переработки старых шин весьма уникальный. Например, на республиканском мусороперерабатывающем заводе шины утилизируются в резиновую крошку, которую используют для покрытия детских площадок. Таким образом, уменьшается объем негативного воздействия на экологию и создается положительный эффект на окружающую среду республики, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».  

- Переработка шин помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, уменьшает количество отходов и экономит природные ресурсы, - говорит Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии республики Бурятия.

В январе 2024 года Республиканский мусороперерабатывающий завод получил сертификат соответствия продукции требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Теперь переработанная продукция из старых шин используется в качестве бесшовных покрытий для спортивных площадок, беговых дорожек на стадионах, придомовых территорий и т.д. Такие инициативы помогают снизить количество отходов и создают продукты с высокой добавленной стоимостью.

- Утилизация изношенных шин с дальнейшей переработкой в резиновую крошку и производство резиновой плитки позволяет добиться более глубокой переработки отходов и приближает к экономике замкнутого цикла, - прокомментировал Максим Базаров, генеральный директор Республиканского мусороперерабатывающего завода.


Фото: Номер один

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