Общество 23.08.2022 в 14:42
Транспортная прокуратура проверяет факт утечки соляной кислоты на станции Таксимо
По предварительной информации, ее причиной послужили нарушения правил погрузки пластиковых емкостей с кислотой
Текст: Номер один
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, а так же экологического законодательства в связи с протеканием емкости с соляной кислотой на станции Таксимо ВСЖД, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Факт разгерметизации был установлен 21 августа в ходе осмотра железнодорожных контейнеров, после чего платформа была отбуксирована на безопасное от населенного пункта расстояние, а утечка устранена.
По предварительной информации, ее причиной послужили нарушения правил погрузки пластиковых емкостей с кислотой.
В результате происшествия пострадавших не имеется, угроза для населения отсутствует. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии
Факт разгерметизации был установлен 21 августа в ходе осмотра железнодорожных контейнеров, после чего платформа была отбуксирована на безопасное от населенного пункта расстояние, а утечка устранена.
По предварительной информации, ее причиной послужили нарушения правил погрузки пластиковых емкостей с кислотой.
В результате происшествия пострадавших не имеется, угроза для населения отсутствует. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии
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