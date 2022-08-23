Общество 23.08.2022 в 14:42

Транспортная прокуратура проверяет факт утечки соляной кислоты на станции Таксимо

По предварительной информации, ее причиной послужили нарушения правил погрузки пластиковых емкостей с кислотой
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Текст: Номер один
Транспортная прокуратура проверяет факт утечки соляной кислоты на станции Таксимо
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, а так же экологического законодательства в связи с протеканием емкости с соляной кислотой на станции Таксимо ВСЖД, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Факт разгерметизации был установлен 21 августа в ходе осмотра железнодорожных контейнеров, после чего платформа была отбуксирована на безопасное от населенного пункта расстояние, а утечка устранена.

По предварительной информации, ее причиной послужили нарушения правил погрузки пластиковых емкостей с кислотой.

В результате происшествия пострадавших не имеется, угроза для населения отсутствует. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии
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