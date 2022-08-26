Общество 26.08.2022 в 11:00

Бой посуды в ресторане: кто отвечает

В Роспотребнадзоре пояснили, в каких случаях необходимо будет заплатить
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Текст: Номер один
Бой посуды в ресторане: кто отвечает
pixabay.com
«Должен ли я оплачивать в ресторане разбитый стакан, который упал случайно?»
Амгалан, г. Улан-Удэ

Отвечает Роспотребнадзор:

- Согласно ст. 211 Гражданского Кодекса РФ, если стакан разбился случайно, то за повреждение имущества отвечает его собственник и платить ничего не нужно.

Администрация ресторана может установить ответственность за бой посуды и указать в прейскуранте ее стоимость, но это условие должно быть донесено до клиента. Если стакан разбили специально, то ущерб придется возместить.

В случае, когда администрация требует с клиента завышенную цену за бой, у клиента есть право, заплатив, в последствии компенсировать выплаченный излишек, подав заявление в суд о возмещении ущерба. При это следует потребовать у администратора акт списания посуды.  
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