Бой посуды в ресторане: кто отвечает

Амгалан, г. Улан-Удэ

Если стакан разбили специально, то ущерб придется возместить.

- Согласно ст. 211 Гражданского Кодекса РФ, если стакан разбился случайно, тоАдминистрация ресторана может установить ответственность за бой посуды и указать в прейскуранте ее стоимость, но это условие должно быть донесено до клиента.В случае, когда администрация требует с клиента завышенную цену за бой, у клиента есть право, заплатив, в последствии компенсировать выплаченный излишек, подав заявление в суд о возмещении ущерба. При это следует потребовать у администратора акт списания посуды.